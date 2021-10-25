國際特赦組織宣布將離開香港

知名的非政府組織國際特赦組織周一10月25號宣布，由於北京去年實施的嚴厲的《國家安全法》，在香港 "不可能 "自由工作，因此決定關閉在香港的分部。

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該非政府組織的主席安朱拉-邁亞-辛格-拜斯在一份聲明中說。 "這個決定是懷着沉重的心情做出的，是由於香港的《國家安全法》使香港的人權組織實際上無法不用擔心政府的嚴重報復而自由地工作。" 他指出，長期以來，香港一直是國際公民社會組織的理想區域基地。但最近針對當地權利團體和工會的行動表明，當局加強了在城市中清除不同聲音的運動。因此，在這樣一個動蕩的環境中，越來越難以繼續工作。

國際特赦說："《國家安全法》造成的鎮壓環境和永久的不確定性使人們無法知道哪些活動可能導致刑事制裁。

國際特赦在香港有兩個辦事處：本地分部和東南亞及太平洋區域總部。地方分部將於10月31日關閉，區域辦事處將於2021年底關閉。

法新社報道指出，北京當局 2020年6月通過了港版《國家安全法》，聲稱目的是在經歷了2019年規模巨大、有時是暴力的民主抗議之後，給香港帶來了穩定，從根本上改變了香港的政治、文化和法律面貌。 法律嚴懲任何被中國視為構成分裂、顛覆、與外國勢力勾結或恐怖主義的罪行。包括大赦在內的人權組織譴責這些罪行的模糊性。

目前已經有70多人，包括該市許多最著名的民主活動家，被依法起訴，大多數人只是因為表達了現在屬於非法的政治觀點。近幾個月來，有幾十個協會和工會因擔心受到當局的騷擾而解散。