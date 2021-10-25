有损香港金融中心地位？ 港证券业组织吁港府弃“零新冠”政策

香港主要的金融证券业组织周一10月25号呼吁港府放弃 "零新冠 "政策，称可能对香港的国际金融中心地位，以及当地长期经济复苏和竞争力造成影响 。

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实际上，从数据上看，人口高度密集的香港在很大程度上几乎幸免于这一场全球大瘟疫，700万居民中只有213人死亡，总共感染人数为12,000多。但这个结果是以严厉的隔离为代价实现的，对所有新来港的人，甚至是那些完全接种过疫苗的人，都要进行长达21天的隔离。

香港主要的金融业协会--亚洲证券业与金融市场协会（Asifma）周一指出，与伦敦、纽约、巴黎、新加坡和东京等竞争对手的金融中心相比，这种对病毒零容忍的策略正在损害香港的地位，其他的金融中心都已经选择学会与Covid-19相处。

该协会会长在给香港财政部长陈茂波的信中警告说。香港作为国际金融中心的地位正日益受到威胁，它作为商业城市的长期经济复苏和竞争力也是如此，" 该游说团体说，近四分之三的协会会员公司抱怨说，他们发现很难在香港吸引或留住新的人才，近一半的公司正在考虑将其部分业务和员工转移到其他地方。

法新社指出，香港当局在放宽对国际旅行者的限制之前，已将全面重新开放与中国的边界作为优先事项。 但迄今为止没有取得任何进展，北京还对Covid-19采取了 "零容忍 "政策，并同样大幅限制旅客入境。