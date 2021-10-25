有損香港金融中心地位？ 港證券業組織籲港府棄“零新冠”政策

香港主要的金融證券業組織周一10月25號呼籲港府放棄 "零新冠 "政策，稱可能對香港的國際金融中心地位，以及當地長期經濟復蘇和競爭力造成影響 。

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實際上，從數據上看，人口高度密集的香港在很大程度上幾乎倖免於這一場全球大瘟疫，700萬居民中只有213人死亡，總共感染人數為12,000多。但這個結果是以嚴厲的隔離為代價實現的，對所有新來港的人，甚至是那些完全接種過疫苗的人，都要進行長達21天的隔離。

香港主要的金融業協會--亞洲證券業與金融市場協會（Asifma）周一指出，與倫敦、紐約、巴黎、新加坡和東京等競爭對手的金融中心相比，這種對病毒零容忍的策略正在損害香港的地位，其他的金融中心都已經選擇學會與Covid-19相處。

該協會會長在給香港財政部長陳茂波的信中警告說。香港作為國際金融中心的地位正日益受到威脅，它作為商業城市的長期經濟復蘇和競爭力也是如此，" 該遊說團體說，近四分之三的協會會員公司抱怨說，他們發現很難在香港吸引或留住新的人才，近一半的公司正在考慮將其部分業務和員工轉移到其他地方。

法新社指出，香港當局在放寬對國際旅行者的限制之前，已將全面重新開放與中國的邊界作為優先事項。 但迄今為止沒有取得任何進展，北京還對Covid-19採取了 "零容忍 "政策，並同樣大幅限制旅客入境。