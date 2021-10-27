中国禁止“虫害”水果入境被台湾告上WTO 两岸争执国际化

世界贸易组织(WTO)26日证实，台湾针对中国禁止进口释迦、莲雾提出的「特定贸易关切」一案，已经列入11月3日到5日的例会议程。依据这个机制，中国大陆有义务针对这个案子做出回应。

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这是台湾第一次就水果输出案向WTO提出针对中国的「特定贸易关切」。除了曝露出两岸之间因为关系恶化，已经无法沟通；更让两岸问题瞬间「国际化」。

中国大陆从今年3月起暂停台湾菠萝进口，9月19日再度通知台湾，因为台湾销往大陆的释迦与莲雾多次验出有害生物介壳虫，因此暂时禁止输入。台湾官方当时就表示，介壳虫透过熏蒸就可以消除，是国际贸易常用的方法，中国刻意打压，政府将与农民站在一起，要向WTO提出申诉。

随后台湾果真透过中华民国常驻世贸组织代表团，协助向WTO的「食品安全检验与动植物防疫检疫」委员会(SPS)提出「特定贸易关切」。

世贸组织（WTO）新闻官普契奥（Fernando Puchol）26日告诉台湾媒体，台湾针对中国暂停进口水果所提出的「特定贸易关切」（ specific trade concern，STC），已经列入SPS委员会11月3日到5日举行的例会议程，届时这项议题将首次在例会上讨论处理。

根据WTO规则，提出「特定贸易关切」主要是会员在一段时间的双边咨商无法达成共识时，则可在SPS会议上提出，在这个机制下，对方有义务在会场针对提问做出回应，以及展开双边沟通，但如果对方一直没有响应，接下去则可以提出「争端解决」。

台湾官方在10月初曾强调，台湾输出的农产品都符合国际规范及中国规定，并已实行输出强化措施，对中国片面暂停台湾释迦及莲雾输入，严重影响贸易，且不符科学证据及国际规范，无法认同。中国大陆则强调，已多次告知虫害问题，但台湾方面始终没有改善。