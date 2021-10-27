中國禁止“蟲害”水果入境被台灣告上WTO 兩岸爭執國際化

世界貿易組織(WTO)26日證實，台灣針對中國禁止進口釋迦、蓮霧提出的「特定貿易關切」一案，已經列入11月3日到5日的例會議程。依據這個機制，中國大陸有義務針對這個案子做出回應。

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這是台灣第一次就水果輸出案向WTO提出針對中國的「特定貿易關切」。除了曝露出兩岸之間因為關係惡化，已經無法溝通；更讓兩岸問題瞬間「國際化」。

中國大陸從今年3月起暫停台灣菠蘿進口，9月19日再度通知台灣，因為台灣銷往大陸的釋迦與蓮霧多次驗出有害生物介殼蟲，因此暫時禁止輸入。台灣官方當時就表示，介殼蟲透過熏蒸就可以消除，是國際貿易常用的方法，中國刻意打壓，政府將與農民站在一起，要向WTO提出申訴。

隨後台灣果真透過中華民國常駐世貿組織代表團，協助向WTO的「食品安全檢驗與動植物防疫檢疫」委員會(SPS)提出「特定貿易關切」。

世貿組織（WTO）新聞官普契奧（Fernando Puchol）26日告訴台灣媒體，台灣針對中國暫停進口水果所提出的「特定貿易關切」（ specific trade concern，STC），已經列入SPS委員會11月3日到5日舉行的例會議程，屆時這項議題將首次在例會上討論處理。

根據WTO規則，提出「特定貿易關切」主要是會員在一段時間的雙邊咨商無法達成共識時，則可在SPS會議上提出，在這個機制下，對方有義務在會場針對提問做出回應，以及展開雙邊溝通，但如果對方一直沒有響應，接下去則可以提出「爭端解決」。

台灣官方在10月初曾強調，台灣輸出的農產品都符合國際規範及中國規定，並已實行輸出強化措施，對中國片面暫停台灣釋迦及蓮霧輸入，嚴重影響貿易，且不符科學證據及國際規範，無法認同。中國大陸則強調，已多次告知蟲害問題，但台灣方面始終沒有改善。