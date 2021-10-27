国民党内拟提案成立反台独工作小组 国台办:愿一道坚守民族大义

中国国民党今天10月27日召开中常会，通过新政纲草案。新政纲预计在10月30日的国民党全代会上通过。在台海紧张情势下，国民党的两岸政策和动向受到关注。

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据台湾自由时报27日报道，有国民党人士准备在全代会上提案荐请成立「反台独工作小组」，主张反台独是国民党应负起的历史责任。中国过台办发言人马晓光今日强调，坚持九二共识、反对台独是国共两党交往的共同政治基础，也是两岸关系的共同政治基础；民进党立委林楚茵受访痛批：现在国共两党不演了，已经摆明要把台湾送到中国手上。

马晓光指出，当前台海形势复杂严峻，我们愿与国民党一道，坚持共同政治基础，坚守民族大义，携手推动两岸关系和平发展，增进两岸同胞共同福祉，维护台海地区的和平稳定。

对此，台湾民进党立委林楚茵表示，国民党与共产党之间的立场已经越来越一致，国民党主席朱立伦还在陈柏惟罢免案通过后呛说，谁说抗中保台就要罢免谁，可见国民党已经完全放弃台湾的主体性，现在国共两党不演了，已经摆明要把台湾送到中国手上，如果这样的主张，国民党内的政治人物也认同的话，台湾民众应该有所警觉。

另据中央社介绍，国民党今天（27日）召开中常会，通过政策纲领草案，在两岸政策部分，纳入党主席朱立伦主张的「求同尊异」，新政纲预计在30日的全代会中通过。

国民党在新政策纲领草案中宣示，国民党遵守「中华民国宪法」、「中华民国宪法增修条文」及「两岸人民关系条例」等相关法律规范处理两岸关系，始终坚决反对「台独」及「一国两制」，坚决捍卫中华民国主权及自由地区民主宪政体制，并将延续过去党章、党纲内容，包括2005年「连胡五项愿景」以及前总统马英九8年主政期间的基本方针，推动海峡两岸在「九二共识、一中各表」的务实基础上，由「求同存异」进一步走向「求同尊异」，开展各项有利于两岸和平稳定发展的工作。