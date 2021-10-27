國民黨內擬提案成立反台獨工作小組 國台辦:願一道堅守民族大義

中國國民黨今天10月27日召開中常會，通過新政綱草案。新政綱預計在10月30日的國民黨全代會上通過。在台海緊張情勢下，國民黨的兩岸政策和動向受到關注。

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據台灣自由時報27日報道，有國民黨人士準備在全代會上提案薦請成立「反台獨工作小組」，主張反台獨是國民黨應負起的歷史責任。中國過台辦發言人馬曉光今日強調，堅持九二共識、反對台獨是國共兩黨交往的共同政治基礎，也是兩岸關係的共同政治基礎；民進黨立委林楚茵受訪痛批：現在國共兩黨不演了，已經擺明要把台灣送到中國手上。

馬曉光指出，當前台海形勢複雜嚴峻，我們願與國民黨一道，堅持共同政治基礎，堅守民族大義，攜手推動兩岸關係和平發展，增進兩岸同胞共同福祉，維護台海地區的和平穩定。

對此，台灣民進黨立委林楚茵表示，國民黨與共產黨之間的立場已經越來越一致，國民黨主席朱立倫還在陳柏惟罷免案通過後嗆說，誰說抗中保台就要罷免誰，可見國民黨已經完全放棄台灣的主體性，現在國共兩黨不演了，已經擺明要把台灣送到中國手上，如果這樣的主張，國民黨內的政治人物也認同的話，台灣民眾應該有所警覺。

另據中央社介紹，國民黨今天（27日）召開中常會，通過政策綱領草案，在兩岸政策部分，納入黨主席朱立倫主張的「求同尊異」，新政綱預計在30日的全代會中通過。

國民黨在新政策綱領草案中宣示，國民黨遵守「中華民國憲法」、「中華民國憲法增修條文」及「兩岸人民關係條例」等相關法律規範處理兩岸關係，始終堅決反對「台獨」及「一國兩制」，堅決捍衛中華民國主權及自由地區民主憲政體制，並將延續過去黨章、黨綱內容，包括2005年「連胡五項願景」以及前總統馬英九8年主政期間的基本方針，推動海峽兩岸在「九二共識、一中各表」的務實基礎上，由「求同存異」進一步走向「求同尊異」，開展各項有利於兩岸和平穩定發展的工作。