布林肯：鼓励所有联合国成员国加入我们，支持台湾在联合国的参与

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）10月26日发表声明称，“台湾已经成为一个民主成功故事。它的模式支持透明、尊重人权和法治——这些与联合国的价值观一致。”他表示，“我们与很多联合国成员视台湾为一个宝贵伙伴及可信赖的朋友。”布林肯发表声明的一天前恰逢联合国大会第2758号决议通过50周年。

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布林肯在声明中写道，“台湾已经成为一个民主成功故事。它的模式支持透明、尊重人权和法治——这些与联合国的价值观一致。台湾是全球高科技经济的关键，并且是一个旅行、文化和教育的枢纽。我们与很多联合国成员视台湾为一个宝贵伙伴及可信赖的朋友。”

布林肯称，“在国际社会面临众多前所未有的复杂和全球议题之际，至关重要的是，所有利益相关者都能协助解决这些问题。这包括生活在台湾的2400万人民。台湾有意义地参与联合国系统不是一个政治议题，而是一个务实议题。”

布林肯称，“过去50年来绝大多数时间里台湾大力参与特定联合国专门机构的事实，正是国际社会珍视台湾贡献的明证。然而，近来台湾未被允许对联合国的工作做出贡献。尽管每年有数以千万计的旅客经过它的机场，台湾在国际民航组织(ICAO)每三年一次的大会中却没有代表。尽管我们可以从台湾对COVID-19大流行病做出的世界级的响应中学到许多，台湾却不在世界卫生大会中。”

布林肯称，“来自全世界各地的公民社会成员每天都在参与联合国活动，但是，台湾的科学家、技术专家、商务人士、艺术家、教育者、学生、人权倡导者以及其他人士却被阻止进入并参与这些活动，仅仅是因为他们所持的护照。”

布林肯称，“排除台湾破坏了联合国及其相关组织的重要工作，所有这些工作都能从台湾的贡献中获益良多。我们需要运用所有利益相关者的贡献来解决我们的共同挑战，因此，我们鼓励所有联合国成员国加入我们，支持台湾在所有联合国系统及国际社会的大力和有意义的参与，并符合我们在《台湾关系法》、三个联合公报和‘六项保证’指导下的‘一个中国’政策。”

据悉，美国国务院官员上周曾指控说，“中华人民共和国不当使用2758决议来排除台湾的国际参与。”1971年10月25日在第26届联合国大会会议上，大会以76票赞成、35票反对、17票弃权的结果，通过由阿尔巴尼亚等23个国家联合提出的关于“恢复中华人民共和国在联合国组织中的合法权利问题”的A/L.630决议草案及1、2号附加文件。

最终，大会通过的决议称，“考虑到，恢复中华人民共和国的合法权利对于维护联合国宪章和联合国组织根据宪章所必须从事的事业都是必不可少的，承认中华人民共和国政府的代表是中国在联合国组织的唯一合法代表，中华人民共和国是安全理事会五个常任理事国之一。”

决议决定，“恢复中华人民共和国的一切权利，承认她的政府的代表为中国在联合国组织的唯一合法代表并立即把蒋介石的代表从它在联合国组织及其所属一切机构中所非法占据的席位上驱逐出去。”