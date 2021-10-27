欧洲议会的一个议员代表团据报下周将访台

据《南华早报》10月27日独家报导，欧洲议会多名议员将在下周前往台湾访问，正值欧洲议会议员希望推动与台湾的合作。

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报导引述熟悉这一行程的多个消息来源称，欧洲议会的一个小型代表团计划在下周初赴台，与台政府官员进行高级别会晤。据悉，领导代表团的是来自法国的欧洲议会议员格鲁克斯曼（Raphael Glucksmann）。他长期关注维吾尔族人的人权问题，在今年3月欧盟制裁中国官员后成为被中方实施反制的10名欧洲人士和4个实体之一。

报导称，此行正值两岸关系高度紧张，欧盟与中国更广泛关系的微妙时刻。由于 “安全风险”，欧洲议会的相关工作人员已宣誓对细节保密，甚至收到电子邮件，要求他们在行程结束前不要讨论此行。一份邀请函显示，11月3日台湾外交部政务次长曾厚仁将主持晚宴，接待欧洲议会“外国干涉欧盟所有民主进程，包括虚假信息问题特别委员会” (INGE)。

该特别委员会主席是格鲁克斯曼，它成立于2020年6月，目的在对应外国对欧盟及成员国民主制度的干预，包括虚假消息、网路攻击等。欧洲议会上周曾高票通过了首份建议性“欧盟-台湾政治关系与合作”报告。

就这一最新消息，中国驻欧盟使团发言人通过推特表示，“欧洲议会是欧盟官方机构，下设委员会如派出议员访问台湾将严重违反欧方对奉行‘一个中国’政策的承诺，损害中国核心利益，破坏中欧关系健康发展。我们将根据事态发展作进一步的反应。”