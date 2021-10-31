台湾四项公投1218举行蓝绿两党即起对决

台湾定12月18日举行公民投票，这是台湾第一次不和选举在同一天举行的公民投票，共有「反莱猪」和「公投绑大选」等四个公投议题，投票率的高低，将直接影响公投的结果，也代表蔡英文的重大政策是否会被民意推翻，因此受到各界高度瞩目，蓝绿两阵营即起展开对决。

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这次台湾四大公投题目是：反莱猪公投、公投绑大选公投、护藻礁公投，以及重启核四公投。

前两项公投案是由国民党所提出，「反莱猪」的意思就是要反对含有莱克多巴胺的美国猪肉进口到台湾。蔡英文在野时用「反莱牛」强烈攻击执政的国民党，当了总统后，立场却180度大转弯，直接开放美国莱猪进口，国民党希望透过公投，扭转允许莱猪进口的政策。

至于「公投绑大选」原本是民进党历来全力推动的政策，意思是，公民投票应该和总统选举同一天举行，才能让直接民意得以彰显。但蔡英文上台后却又180度大转弯，透过立法院修法，让公投可以和选举脱钩，国民党则主张应该恢复「公投绑大选」。

民进党第一场公投说明会昨天在桃园登场，总统蔡英文、行政院长苏贞昌除高喊投下「四个不同意」之外，更将相关责任推给国民党；蔡英文说，核四封存是前政府马英九任内，第三天然气接收站是国民党规画的，当时没把藻礁保育纳入，美猪是几位总统都想解决却解决不了，影响台湾对外经贸布局，并说「公投没有哪一个政党输赢的问题」，不能让国家未来被政党利益绑架。

苏贞昌则把四项公投说成是，国民党与亲中势力唱和，用公投来乱台湾」，他要求支持者努力阻止中国想做的事，台湾才不会被国民党乱下去。

国民党的公投宣传也从昨天起跑，党主席朱立伦表示，这场公投是全民对民生议题表达意见，是人民对执政党投下的「不信任票」。

他说，民进党在野时曾说「全民推公投，才是爱台湾」，如今却说「公投如果通过就是害台湾」，面对这样双重标准、不顾民意的政党，国民党基于护民主、保民主，与全民站在一起，展现民众的声音。

朱立伦将在明天宣布启动全台1218场公投宣讲，昨晚起，国民党在总统府前广场展开夜宿凯道活动，搭台演讲，连续49天，要让蔡英文听见人民的声音。