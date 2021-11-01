布林肯：美国对台政策没有改变 我们有一个长期的承诺

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）10月31日在受访时表示，美国对台政策并未发生改变。他说，“我们有一个长期的承诺，顺便说一下，当拜登还是参议员在美国参议院时就强烈支持这个承诺，一个根据《台湾关系法》作出的长期承诺，以确保台湾有自卫的手段，我们坚持这一承诺。”

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布林肯周日在出席罗马20国集团峰会期间分别接受了美国有线电视新闻网（CNN）和哥伦比亚广播公司（CBS）节目的采访。在与CNN的专访中，记者提问称，“国务卿先生，让我们谈谈气候变化，因为你知道中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京，他们甚至不打算亲自去参加气候峰会。因此，当世界上两个最大的污染者甚至没有到场时，你如何在这次峰会上实现你的目标？”

布林肯回答说，“有两点；首先，在20国集团峰会上，他们也不在这里。我们参会了。拜登总统也在。而这本身就在推动我们的议程，推动我们关心的问题方面产生了作用。”记者打断说，“但气候是一个全球性的东西，每个人都必须同意把危机降下来。”

布林肯表示，“是这样的。”他称，“而且我认为最终将由中国，作为目前世界上最大的（二氧化碳）排放国，来决定是否将为其自己的人民，也为全世界的每个人做正确和重要的事情。”布林肯说，“你是对的。 除非我们一起采取必要的措施，将气候变暖控制在1.5 °C以内，否则这将是一个问题。”

布林肯称，“最终，我认为你将在格拉斯哥（联合国气候变化大会）看到的是世界上大多数主要排放国走到一起，提高他们在应对气候变化的承诺方面的雄心--美国不仅这样做，而且还投入必要的资金，帮助那些在适应和复原力方面需要帮助的国家做到这一点。”他补充说，“北京将不得不决定它是否要履行自己的责任，从直接受气候变化影响的本国人民开始。”

采访中，记者提到台湾问题时说，“拜登总统上周在CNN的公民大会上说，如果中国入侵，美国将保护台湾。你们的发言人说，美国的立场没有变化。所以我想澄清一下：美国是否直接向台湾政府承诺，如果中国入侵，（美国）会保卫台湾？”布林肯回答说，“我们的政策没有改变。我们有一个长期的承诺，顺便说一下，当拜登还是参议员在美国参议院时就强烈支持这个承诺，一个根据《台湾关系法》作出的长期承诺，以确保台湾有自卫的手段，我们坚持这一承诺。”

布林肯补充说，“总统坚定地支持这一承诺，我们想确保没有人采取任何会破坏台湾现状的单边行动。这一点没有改变。”记者谈到，“你是国务卿，那是非常、非常完美的外交语言，所以我只是想对于不讲这种语言的人来说，你能不能澄清一下这到底意味着什么？你现在是说如果（台湾）受到攻击美国就不会来保卫台湾吗？你能具体点，是或否吗？”

布林肯说，“再次，我可以告诉你的是，我们仍然致力于，坚定地致力于，我们在《台湾关系法》下的责任，包括确保台湾有能力保护自己免受任何侵略。”记者说，“好的。 就在这个问题上再做一次跟进。总统特别说过，美国会（保卫台湾）。这不是你所说的，对吗？”布林肯说，“总统长期以来，包括在他作为参议员投票支持《台湾关系法》时，明确表示，我们将采取一切必要的措施，确保台湾有手段保卫自己。”

在接受CBS节目的采访中，就全球能源紧张和应对气候变化的关系问题，记者问，“当你环顾世界时，化石燃料的使用只在不断增加。欧洲正面临一个潜在的冬季燃料危机。中国现在有一个电力短缺。在美国，总统已经呼吁欧佩克生产更多的石油。据预测，到2050年，全球能源消耗将猛增50%。这些事实似乎与你所描述的雄心壮志非常不一致。言论听起来不合拍。”

布林肯说，“我们正在非常重要地朝另一个方向推动。例如，在20国集团这里，同样，在美国的领导下我们正在敦促达成一项协议，以确保各国不为国际煤炭项目提供资金。这是世界上最大的排放动力之一。”布林肯对提问的记者说，“但你是对的；我们必须真正做到我们所说的，并确保其他尚未作出必要承诺的国家--包括中国，现在（中国）是世界上最大的排放国--真正站出来，做正确的事情。”

记者问，“中国现在有什么动机来采取行动？他们似乎越来越成为美国的对手。”布林肯说，“我认为首要的利益是不要成为世界上的局外人。中国在气候变化方面采取必要的措施，他们自己的人民将大大受益。国际社会也会受益，因为中国关心其在世界的形象，其也需要考虑加紧行动。”