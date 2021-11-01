布林肯：美國對台政策沒有改變 我們有一個長期的承諾

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）10月31日在受訪時表示，美國對台政策並未發生改變。他說，“我們有一個長期的承諾，順便說一下，當拜登還是參議員在美國參議院時就強烈支持這個承諾，一個根據《台灣關係法》作出的長期承諾，以確保台灣有自衛的手段，我們堅持這一承諾。”

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布林肯周日在出席羅馬20國集團峰會期間分別接受了美國有線電視新聞網（CNN）和哥倫比亞廣播公司（CBS）節目的採訪。在與CNN的專訪中，記者提問稱，“國務卿先生，讓我們談談氣候變化，因為你知道中國國家主席習近平和俄羅斯總統普京，他們甚至不打算親自去參加氣候峰會。因此，當世界上兩個最大的污染者甚至沒有到場時，你如何在這次峰會上實現你的目標？”

布林肯回答說，“有兩點；首先，在20國集團峰會上，他們也不在這裡。我們參會了。拜登總統也在。而這本身就在推動我們的議程，推動我們關心的問題方面產生了作用。”記者打斷說，“但氣候是一個全球性的東西，每個人都必須同意把危機降下來。”

布林肯表示，“是這樣的。”他稱，“而且我認為最終將由中國，作為目前世界上最大的（二氧化碳）排放國，來決定是否將為其自己的人民，也為全世界的每個人做正確和重要的事情。”布林肯說，“你是對的。 除非我們一起採取必要的措施，將氣候變暖控制在1.5 °C以內，否則這將是一個問題。”

布林肯稱，“最終，我認為你將在格拉斯哥（聯合國氣候變化大會）看到的是世界上大多數主要排放國走到一起，提高他們在應對氣候變化的承諾方面的雄心--美國不僅這樣做，而且還投入必要的資金，幫助那些在適應和復原力方面需要幫助的國家做到這一點。”他補充說，“北京將不得不決定它是否要履行自己的責任，從直接受氣候變化影響的本國人民開始。”

採訪中，記者提到台灣問題時說，“拜登總統上周在CNN的公民大會上說，如果中國入侵，美國將保護台灣。你們的發言人說，美國的立場沒有變化。所以我想澄清一下：美國是否直接向台灣政府承諾，如果中國入侵，（美國）會保衛台灣？”布林肯回答說，“我們的政策沒有改變。我們有一個長期的承諾，順便說一下，當拜登還是參議員在美國參議院時就強烈支持這個承諾，一個根據《台灣關係法》作出的長期承諾，以確保台灣有自衛的手段，我們堅持這一承諾。”

布林肯補充說，“總統堅定地支持這一承諾，我們想確保沒有人採取任何會破壞台灣現狀的單邊行動。這一點沒有改變。”記者談到，“你是國務卿，那是非常、非常完美的外交語言，所以我只是想對於不講這種語言的人來說，你能不能澄清一下這到底意味着什麼？你現在是說如果（台灣）受到攻擊美國就不會來保衛台灣嗎？你能具體點，是或否嗎？”

布林肯說，“再次，我可以告訴你的是，我們仍然致力於，堅定地致力於，我們在《台灣關係法》下的責任，包括確保台灣有能力保護自己免受任何侵略。”記者說，“好的。 就在這個問題上再做一次跟進。總統特別說過，美國會（保衛台灣）。這不是你所說的，對嗎？”布林肯說，“總統長期以來，包括在他作為參議員投票支持《台灣關係法》時，明確表示，我們將採取一切必要的措施，確保台灣有手段保衛自己。”

在接受CBS節目的採訪中，就全球能源緊張和應對氣候變化的關係問題，記者問，“當你環顧世界時，化石燃料的使用只在不斷增加。歐洲正面臨一個潛在的冬季燃料危機。中國現在有一個電力短缺。在美國，總統已經呼籲歐佩克生產更多的石油。據預測，到2050年，全球能源消耗將猛增50%。這些事實似乎與你所描述的雄心壯志非常不一致。言論聽起來不合拍。”

布林肯說，“我們正在非常重要地朝另一個方向推動。例如，在20國集團這裡，同樣，在美國的領導下我們正在敦促達成一項協議，以確保各國不為國際煤炭項目提供資金。這是世界上最大的排放動力之一。”布林肯對提問的記者說，“但你是對的；我們必須真正做到我們所說的，並確保其他尚未作出必要承諾的國家--包括中國，現在（中國）是世界上最大的排放國--真正站出來，做正確的事情。”

記者問，“中國現在有什麼動機來採取行動？他們似乎越來越成為美國的對手。”布林肯說，“我認為首要的利益是不要成為世界上的局外人。中國在氣候變化方面採取必要的措施，他們自己的人民將大大受益。國際社會也會受益，因為中國關心其在世界的形象，其也需要考慮加緊行動。”