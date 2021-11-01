澳洲政府为在澳港人新增永久居留签证申请管道

澳大利亚政府11月1日公布了将为已在澳洲居住、工作或学习至少3、4年的香港人开放两种新的永久居留签证的申请管道。据澳洲政府介绍，大约有8800名现有的临时技术、临时研究生和学生签证持有人将有资格获得这些新签证。

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澳大利亚移民部长霍克（Alex Hawke）周一通过声明表示，作为澳洲政府加强与香港联系的承诺的一部分，为香港和英国国民海外（BNO）护照持有人推出了两个新的永久居留签证流。霍克称，澳大利亚已经兑现了澳方在2020年7月作出的承诺，为在澳港人提供了获得永久居留权的途径。

霍克说，“这些新签证将为目前在澳大利亚持延长签证的香港临时毕业生和临时技术工人提供一个途径，并将在与香港已经存在多年的密切家庭关系和经济联系的基础上继续发展。”

据声明介绍，通往澳洲永居权的途径将于2022年3月5日通过两个新的签证流程向符合条件的香港和英国国民（海外）（BNO）护照持有人开放。

这两种途径包括，“191子类即偏远地区流签证：适用于通常在申请前连续居住在澳大利亚至少三年的初级签证持有者，并且在此期间完全在指定的地区生活、工作和学习，同时持有合格的签证；189子类签证：适用于通常在申请前连续居住在澳大利亚至少四年的初级签证持有人，并且在此期间持有合格的签证。”

霍克称，“这些针对香港人的专门和更简单的签证流将吸引技能和人才，并建立商业联系，帮助提高生产力，为澳大利亚人创造更多的就业机会。”据澳洲移民部介绍，大约有8800名现有的临时技术、临时研究生和学生签证持有人将有资格获得这些新的永久居留签证。

为澳大利亚移民社区提供服务的资深移民代理柯尔克（Kirk Yan）分析指，新宣布的特别签证在短期内不会对澳洲的技术移民计划产生重大影响。他向澳大利亚广播公司表示，“需要三到四年的时间，大多数来自香港的合格申请人才能申请到永久居留权。”他称，“但是，从长期来看，它将对那些计划在三或四年内[时间]移居澳大利亚的申请人产生某些影响。这意味着（其他地方的）技术移民申请人......获得澳洲永久居留权的名额会减少。”