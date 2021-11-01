澳洲政府為在澳港人新增永久居留簽證申請管道

澳大利亞政府11月1日公布了將為已在澳洲居住、工作或學習至少3、4年的香港人開放兩種新的永久居留簽證的申請管道。據澳洲政府介紹，大約有8800名現有的臨時技術、臨時研究生和學生簽證持有人將有資格獲得這些新簽證。

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澳大利亞移民部長霍克（Alex Hawke）周一通過聲明表示，作為澳洲政府加強與香港聯繫的承諾的一部分，為香港和英國國民海外（BNO）護照持有人推出了兩個新的永久居留簽證流。霍克稱，澳大利亞已經兌現了澳方在2020年7月作出的承諾，為在澳港人提供了獲得永久居留權的途徑。

霍克說，“這些新簽證將為目前在澳大利亞持延長簽證的香港臨時畢業生和臨時技術工人提供一個途徑，並將在與香港已經存在多年的密切家庭關係和經濟聯繫的基礎上繼續發展。”

據聲明介紹，通往澳洲永居權的途徑將於2022年3月5日通過兩個新的簽證流程向符合條件的香港和英國國民（海外）（BNO）護照持有人開放。

這兩種途徑包括，“191子類即偏遠地區流簽證：適用於通常在申請前連續居住在澳大利亞至少三年的初級簽證持有者，並且在此期間完全在指定的地區生活、工作和學習，同時持有合格的簽證；189子類簽證：適用於通常在申請前連續居住在澳大利亞至少四年的初級簽證持有人，並且在此期間持有合格的簽證。”

霍克稱，“這些針對香港人的專門和更簡單的簽證流將吸引技能和人才，並建立商業聯繫，幫助提高生產力，為澳大利亞人創造更多的就業機會。”據澳洲移民部介紹，大約有8800名現有的臨時技術、臨時研究生和學生簽證持有人將有資格獲得這些新的永久居留簽證。

為澳大利亞移民社區提供服務的資深移民代理柯爾克（Kirk Yan）分析指，新宣布的特別簽證在短期內不會對澳洲的技術移民計畫產生重大影響。他向澳大利亞廣播公司表示，“需要三到四年的時間，大多數來自香港的合格申請人才能申請到永久居留權。”他稱，“但是，從長期來看，它將對那些計畫在三或四年內[時間]移居澳大利亞的申請人產生某些影響。這意味着（其他地方的）技術移民申請人......獲得澳洲永久居留權的名額會減少。”