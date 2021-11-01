香港去年六四集会案再有5人认罪 3人不认罪

2020年香港六四集会案， 24名民主派人士被控煽惑他人参与未经批准集结等罪，黎智英、邹幸彤及何桂蓝等8人早前不认罪。该案周一在香港区域法院开审。当中李卓人、蔡耀昌、梁耀忠、梁锦威及胡志伟改认罪。其中蔡耀昌及梁耀忠无须还押，其余3人因其他案件正在服刑或还押。据悉，法官将他们的求情及判刑押后至11月12日处理。

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综合消息显示，当天聆讯涉及8名被告：李卓人、蔡耀昌、黎智英、梁耀忠、梁锦威、邹幸彤、胡志伟及何桂蓝。据立场新闻报导，4名被告李卓人、蔡耀昌、梁耀忠、梁锦威承认一项煽惑他人明知而参与未经批准集结罪，指他们于2020 年6月4日在维多利亚公园喷水池，非法煽惑他人在无合法权限或合理辩解下，明知而参与未经批准集结；黎智英、邹幸彤及何桂蓝维持不认罪。

4人与胡志伟另承认“明知而参与一个未经批准集结罪”，指他们同日同地连同其他身分不详的人，在无合法权限或合理辩解下，明知而参与未经批准集结；邹幸彤及何桂蓝维持不认罪。李卓人还承认“举行一个未经批准集结”罪，指他同日同地无合法权限或合理辩解下，明知而举行未经批准集结。

报导指，庭审期间书记读出控罪时，李卓人表示“悼念六四是应该做的事，应有之义，无悔无憾”、“（集会）举办了 31 年”。邹幸彤否认控罪时则表示，“明白所读出每个字，但不明白为什么是控罪，所以我不认罪”、 “明白控罪，悼念无须批准，不认罪”。何桂蓝表示，“懂不懂也不会认，回忆即使有罪，真相怎么敢无言。”翻译主任停顿一会，何桂蓝说“多谢翻译！” 法官胡雅文强调只需要知道答辩意向。

据港台报导，控方表示，黎智英有煽惑他人参与的意图，而邹幸彤及何桂蓝并无合理解释参与未经批准的集会。该案审讯明日继续。案件原有26名被告，流亡英国的罗冠聪及张崑阳早前缺席聆讯，已遭香港法院发出拘捕令。