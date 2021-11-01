香港去年六四集會案再有5人認罪 3人不認罪

2020年香港六四集會案， 24名民主派人士被控煽惑他人參與未經批准集結等罪，黎智英、鄒幸彤及何桂藍等8人早前不認罪。該案周一在香港區域法院開審。當中李卓人、蔡耀昌、梁耀忠、梁錦威及胡志偉改認罪。其中蔡耀昌及梁耀忠無須還押，其餘3人因其他案件正在服刑或還押。據悉，法官將他們的求情及判刑押後至11月12日處理。

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綜合消息顯示，當天聆訊涉及8名被告：李卓人、蔡耀昌、黎智英、梁耀忠、梁錦威、鄒幸彤、胡志偉及何桂藍。據立場新聞報導，4名被告李卓人、蔡耀昌、梁耀忠、梁錦威承認一項煽惑他人明知而參與未經批准集結罪，指他們於2020 年6月4日在維多利亞公園噴水池，非法煽惑他人在無合法權限或合理辯解下，明知而參與未經批准集結；黎智英、鄒幸彤及何桂藍維持不認罪。

4人與胡志偉另承認“明知而參與一個未經批准集結罪”，指他們同日同地連同其他身分不詳的人，在無合法權限或合理辯解下，明知而參與未經批准集結；鄒幸彤及何桂藍維持不認罪。李卓人還承認“舉行一個未經批准集結”罪，指他同日同地無合法權限或合理辯解下，明知而舉行未經批准集結。

報導指，庭審期間書記讀出控罪時，李卓人表示“悼念六四是應該做的事，應有之義，無悔無憾”、“（集會）舉辦了 31 年”。鄒幸彤否認控罪時則表示，“明白所讀出每個字，但不明白為什麼是控罪，所以我不認罪”、 “明白控罪，悼念無須批准，不認罪”。何桂藍表示，“懂不懂也不會認，回憶即使有罪，真相怎麼敢無言。”翻譯主任停頓一會，何桂藍說“多謝翻譯！” 法官胡雅文強調只需要知道答辯意向。

據港台報導，控方表示，黎智英有煽惑他人參與的意圖，而鄒幸彤及何桂藍並無合理解釋參與未經批準的集會。該案審訊明日繼續。案件原有26名被告，流亡英國的羅冠聰及張崑陽早前缺席聆訊，已遭香港法院發出拘捕令。