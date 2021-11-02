台海紧张但民调显示64%台湾受访者不认为两岸将战

中央社11月2日报道：虽然近期中共军事动作频频，但一份民调显示仅有28%台湾受访者认为中共迟早会攻台，64%认为两岸不太可能发生战争。

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台湾民意基金会11月2日公布两岸军事危机下的台湾民意调查，涉及议题包括台湾人对“两岸早晚会发生战争，中共迟早会出兵攻打台湾”说法的态度，以及台湾政府是否对中共武力犯台做好准备等多个议题。令人意外的一项民调结果显示，64%受访者认为两岸不太可能发生战争。

台湾民意基金会表示：对于“有人说:‘台湾海峡两岸，因种种因素，战争早晚会发生，中共迟早会出兵攻打台湾’”这样的说法，7%受访者非常同意，21.1%还算同意，40.6%不太同意，23.7%一点也不同意，7.6%没意见、不知道。

换言之，这份民调显示，在20岁以上的台湾人中，28%同意台海两岸早晚会发生战争，但有64%认为中共武力犯台不太可能发生。

调查显示，台湾年轻人相较更倾向中共“会攻台”，20至24岁中，有39%受访者同意“中共迟早会攻台”，49%不同意，12.5%不知道。25至34岁中，有34%同意“中共迟早会攻台”，63%不同意，3%不知道。35至64岁中，同意“中共迟早会攻台”的人都在3成以下，不同意的为67%。

但如果从教育程度看，专科及大学以上教育程度的受访者同意“两岸早晚会有战争”的较多，而教育程度愈低者愈倾向不同意。

从政党倾向看，个人政党倾向很明显地与两岸发生战争的预期相关。在“中共是否迟早会攻台”一题中，支持民进党的受访者仅18%同意，77%不同意；支持国民党的受访者则有38%同意，59%不同意。

调查也问到，若中共武力犯台，在20岁以上的受访者中，48%对国军有效防卫台湾的能力有信心，约47%没信心。有信心的人比没信心的人多出1.6个百分点。

而面对中共可能武力犯台，认为政府已经做好充分准备的受访者有11.3%，32.4%的人认为还算充分，27.2%不太充分，20.4%一点也不充分，8.7%则为没意见、不知道或拒答。

这次民意调查由台湾民意基金会负责问卷设计，委託山水民意研究公司调查。于2021年10月18至20日，随机抽样全国20岁以上成年人住宅电话。有效样本1075人，抽样误差在95%信心水准下、约正负2.99个百分点。