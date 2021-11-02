台海緊張但民調顯示64%台灣受訪者不認為兩岸將戰

2021年雙十節典禮上的台灣軍人

中央社11月2日報道：雖然近期中共軍事動作頻頻，但一份民調顯示僅有28%台灣受訪者認為中共遲早會攻台，64%認為兩岸不太可能發生戰爭。

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台灣民意基金會11月2日公布兩岸軍事危機下的台灣民意調查，涉及議題包括台灣人對“兩岸早晚會發生戰爭，中共遲早會出兵攻打台灣”說法的態度，以及台灣政府是否對中共武力犯台做好準備等多個議題。令人意外的一項民調結果顯示，64%受訪者認為兩岸不太可能發生戰爭。

台灣民意基金會表示：對於“有人說:‘台灣海峽兩岸，因種種因素，戰爭早晚會發生，中共遲早會出兵攻打台灣’”這樣的說法，7%受訪者非常同意，21.1%還算同意，40.6%不太同意，23.7%一點也不同意，7.6%沒意見、不知道。

換言之，這份民調顯示，在20歲以上的台灣人中，28%同意台海兩岸早晚會發生戰爭，但有64%認為中共武力犯台不太可能發生。

調查顯示，台灣年輕人相較更傾向中共“會攻台”，20至24歲中，有39%受訪者同意“中共遲早會攻台”，49%不同意，12.5%不知道。25至34歲中，有34%同意“中共遲早會攻台”，63%不同意，3%不知道。35至64歲中，同意“中共遲早會攻台”的人都在3成以下，不同意的為67%。

但如果從教育程度看，專科及大學以上教育程度的受訪者同意“兩岸早晚會有戰爭”的較多，而教育程度愈低者愈傾向不同意。

從政黨傾向看，個人政黨傾向很明顯地與兩岸發生戰爭的預期相關。在“中共是否遲早會攻台”一題中，支持民進黨的受訪者僅18%同意，77%不同意；支持國民黨的受訪者則有38%同意，59%不同意。

調查也問到，若中共武力犯台，在20歲以上的受訪者中，48%對國軍有效防衛台灣的能力有信心，約47%沒信心。有信心的人比沒信心的人多出1.6個百分點。

而面對中共可能武力犯台，認為政府已經做好充分準備的受訪者有11.3%，32.4%的人認為還算充分，27.2%不太充分，20.4%一點也不充分，8.7%則為沒意見、不知道或拒答。

這次民意調查由台灣民意基金會負責問卷設計，委託山水民意研究公司調查。於2021年10月18至20日，隨機抽樣全國20歲以上成年人住宅電話。有效樣本1075人，抽樣誤差在95%信心水準下、約正負2.99個百分點。