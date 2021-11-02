美前国安顾问：中国可能在2024年大选前对台动武

美国前国家安全顾问罗伯特·奥布莱恩（Robert C. O'Brien）近日在受访时表示，在他看来，中国可能在2024年下一届美国总统大选前，考虑对台湾采取军事行动。

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今年1月卸任特朗普总统国家安全事务助理的奥布莱恩近日接受了《日经亚洲》的线上专访，报导于11月2日面世。据奥布莱恩预测，中国不会做任何危害将于明年2月份举行的北京东奥会的事情。但他认为，北京担心前总统特朗普或像前国务卿蓬佩奥这样的对华鹰派人物会在2024年赢得美国大选。

奥布莱恩称，“奥运会和下届（美国）总统选举之间的那个窗口可能是习主席认为他有机会在涉及台湾问题上寻衅（create mischief）的一个窗口。”随着台海局势近来紧张升级，美国总统拜登今夏以来已经两次公开提及，一旦北京对台动武，美国将保卫台湾。他的接连表态被认为是打破美国长期以来的“战略模糊”政策。但美方官员在拜登表态后多次强调，美国对台政策不变。

1979年成为美国法律的《与台湾关系法》规定，“美国的政策是，美国将向台湾提供必要数量的防卫物资及防卫服务，以使台湾能够维持足够的自卫能力。”该法律还规定，“美国的政策是，任何以和平手段以外的方式，包括抵制或禁运来决定台湾前途的努力，都是对西太平洋地区的和平与安全的威胁，也是美国的严重关切。”

奥布莱恩认为，拜登可能有意扰乱中国，为了让北京不再认为他在北京对台动武的问题上立场软弱。奥布莱恩称，“说一次，可能是口误。但说了两次，看来他似乎有个计划，试图让中国领导层产生疑虑。”他提出，拜登政府可能获知机密情报，担忧北京对台行动的计划，进而促成拜登的这些公开发言。

奥布莱恩称，“我认为非常重要的是，盟国，即日本、美国、印度、英国、欧盟，向中国非常清楚地表明，入侵台湾的后果将是非常严重的。”他补充说，“不仅在军事上，而且在经济上，对中国人民来说也是如此。”

奥布莱恩向《日经亚洲》强调，日本有特别强烈的理由支持台湾海峡的和平与稳定。他称，“如果中国和共产党掌握了台湾，那就把日本与太平洋的其他国家，南部的所有国家--澳大利亚、新西兰、菲律宾”，以及东盟的其他国家分割开来。他续称，“日本被台湾这块地缘政治的石头切断了与所有这些国家的联系。”

在这一情况下，台湾将使解放军在所谓“第一岛链”之外的太平洋行动中获得一个强有力的立足点，“第一岛链”通过日本的冲绳群岛延伸到菲律宾，这反过来又会切断日本的关键贸易路线。采访中，奥布莱恩鼓励企业也为台湾海峡的潜在危机和由此产生的对华制裁作好准备。他说，在中国做生意的中小型公司“需要制定计划，a）如何使他们的供应链多样化或如何使他们的客户群多样化，以及b）如果出现突发事件会发生什么。”

报导提及，奥布莱恩认为，总的来说拜登政府的成员在对华政策上做得“不错”。但他告诫美国不要让中国在不采取具体行动的情况下利用他们在气候变化方面的双边合作。奥布莱恩称，“他们可以在气候变化问题上做出空洞的承诺，以获得在贸易、或台湾、或其他领域的优势。因此，我们需要对此保持谨慎。”

就《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP），奥布莱恩表示，“原则上，TPP的想法是一个非常好的想法。”他说，“建立一个相信法治、相信自由贸易的贸易集团，并与中国和‘一带一路’倡议相抗衡，是一个好主意。”针对中国日前申请加入CPTPP，奥布莱恩认为成员国应予反对。他称，因为中国加入该协定，恐破坏CPTPP基于法治与公平性而构筑自由贸易系统的存在意义。

此外，奥布莱恩对美国重新加入CPTPP的想法持谨慎态度，特朗普在他上任的第一天就退出了该框架的前身TPP。他说，美国需要“确保这是一个对美国工人和美国家庭以及其他国家都很有效的协议”，以便再次参与。日本数届政府则多次呼吁美国重回CPTPP。