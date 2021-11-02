美前國安顧問：中國可能在2024年大選前對台動武

美國前國家安全顧問羅伯特·奧布萊恩（Robert C. O'Brien）近日在受訪時表示，在他看來，中國可能在2024年下一屆美國總統大選前，考慮對台灣採取軍事行動。

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今年1月卸任特朗普總統國家安全事務助理的奧布萊恩近日接受了《日經亞洲》的線上專訪，報導於11月2日面世。據奧布萊恩預測，中國不會做任何危害將於明年2月份舉行的北京東奧會的事情。但他認為，北京擔心前總統特朗普或像前國務卿蓬佩奧這樣的對華鷹派人物會在2024年贏得美國大選。

奧布萊恩稱，“奧運會和下屆（美國）總統選舉之間的那個窗口可能是習主席認為他有機會在涉及台灣問題上尋釁（create mischief）的一個窗口。”隨着台海局勢近來緊張升級，美國總統拜登今夏以來已經兩次公開提及，一旦北京對台動武，美國將保衛台灣。他的接連表態被認為是打破美國長期以來的“戰略模糊”政策。但美方官員在拜登表態後多次強調，美國對台政策不變。

1979年成為美國法律的《與台灣關係法》規定，“美國的政策是，美國將向台灣提供必要數量的防衛物資及防衛服務，以使台灣能夠維持足夠的自衛能力。”該法律還規定，“美國的政策是，任何以和平手段以外的方式，包括抵制或禁運來決定台灣前途的努力，都是對西太平洋地區的和平與安全的威脅，也是美國的嚴重關切。”

奧布萊恩認為，拜登可能有意擾亂中國，為了讓北京不再認為他在北京對台動武的問題上立場軟弱。奧布萊恩稱，“說一次，可能是口誤。但說了兩次，看來他似乎有個計畫，試圖讓中國領導層產生疑慮。”他提出，拜登政府可能獲知機密情報，擔憂北京對台行動的計畫，進而促成拜登的這些公開發言。

奧布萊恩稱，“我認為非常重要的是，盟國，即日本、美國、印度、英國、歐盟，向中國非常清楚地表明，入侵台灣的後果將是非常嚴重的。”他補充說，“不僅在軍事上，而且在經濟上，對中國人民來說也是如此。”

奧布萊恩向《日經亞洲》強調，日本有特彆強烈的理由支持台灣海峽的和平與穩定。他稱，“如果中國和共產黨掌握了台灣，那就把日本與太平洋的其他國家，南部的所有國家--澳大利亞、新西蘭、菲律賓”，以及東盟的其他國家分割開來。他續稱，“日本被台灣這塊地緣政治的石頭切斷了與所有這些國家的聯繫。”

在這一情況下，台灣將使解放軍在所謂“第一島鏈”之外的太平洋行動中獲得一個強有力的立足點，“第一島鏈”通過日本的沖繩群島延伸到菲律賓，這反過來又會切斷日本的關鍵貿易路線。採訪中，奧布萊恩鼓勵企業也為台灣海峽的潛在危機和由此產生的對華制裁作好準備。他說，在中國做生意的中小型公司“需要制定計畫，a）如何使他們的供應鏈多樣化或如何使他們的客戶群多樣化，以及b）如果出現突發事件會發生什麼。”

報導提及，奧布萊恩認為，總的來說拜登政府的成員在對華政策上做得“不錯”。但他告誡美國不要讓中國在不採取具體行動的情況下利用他們在氣候變化方面的雙邊合作。奧布萊恩稱，“他們可以在氣候變化問題上做出空洞的承諾，以獲得在貿易、或台灣、或其他領域的優勢。因此，我們需要對此保持謹慎。”

就《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP），奧布萊恩表示，“原則上，TPP的想法是一個非常好的想法。”他說，“建立一個相信法治、相信自由貿易的貿易集團，並與中國和‘一帶一路’倡議相抗衡，是一個好主意。”針對中國日前申請加入CPTPP，奧布萊恩認為成員國應予反對。他稱，因為中國加入該協定，恐破壞CPTPP基於法治與公平性而構築自由貿易系統的存在意義。

此外，奧布萊恩對美國重新加入CPTPP的想法持謹慎態度，特朗普在他上任的第一天就退出了該框架的前身TPP。他說，美國需要“確保這是一個對美國工人和美國家庭以及其他國家都很有效的協議”，以便再次參與。日本數屆政府則多次呼籲美國重回CPTPP。