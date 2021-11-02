邱国正证实40名台军陆战队员在关岛联训

对于有媒体报导，有40名台军陆战队员正在关岛联训，台湾国防部长邱国正11月2日回应称，这是台美之间交流合作的一环，不用多做揣测。

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相关报导称，40名台军陆战队员正在关岛联训，接受为期1个月的台美“陆吼”两栖联合登陆作战训练。邱国正当天在台立法院受访时表示，“台湾与美方之间有很多交流合作、行之有年，有些层级在互动，这也是当中交流的一环，不用多做揣测，这已经说明过。”

媒体询问，台陆军也在美国设立专案办公室，要采购后勤相关零物料件。邱国正说，“这也是行之有年的，我们有很多采购的军品，有一些工作人员他固定驻在那个地方，也驻了很多年，因为办公室不是我们采购团的，它在另外一个地方，所以（办公室）也是跟他工作性质有关。”对于北京方面批评美军在台协助台湾进行军事训练是挑衅举动，邱国正称，美军是协助台湾，以顾问或助教名义，分批过来，训完就离开，跟部队驻扎完全两样，这个已经解释过，对方还要怎么样做认定，他不知道也不了解。

就媒体问，“解放军攻台，国军第一波恐死伤逾24万人的说法”，邱国正回答说，“这问题很大，没有在评估第一波伤亡多少人的，数据是讲第一波如果要动员可以有20余万人接受动员，而且不是1次而是分批﹔有些部队没有满编，有状况要编时，有新训单位要做兵员调整，人员有20余万可以做选员，不是说第一波伤亡这么多人，没有国家这样算的，这当中有误会。”

据中央社报导，台国防部明年将试行14天教育召集新制。外界质疑是否和两岸局势紧张有关。邱国正表示，“很多作为要与时俱进，发现人力等各方面不够，都要逐步加强，不完全是因为敌情。”他说，“任何工作都要有检讨会，就是为了检讨出不足之处的原因，该强化的要改进，这是一个很完整的作为，并没有完全因为敌情做大幅度调整。”