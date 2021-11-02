邱國正證實40名台軍陸戰隊員在關島聯訓

對於有媒體報導，有40名台軍陸戰隊員正在關島聯訓，台灣國防部長邱國正11月2日回應稱，這是台美之間交流合作的一環，不用多做揣測。

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相關報導稱，40名台軍陸戰隊員正在關島聯訓，接受為期1個月的台美“陸吼”兩棲聯合登陸作戰訓練。邱國正當天在台立法院受訪時表示，“台灣與美方之間有很多交流合作、行之有年，有些層級在互動，這也是當中交流的一環，不用多做揣測，這已經說明過。”

媒體詢問，台陸軍也在美國設立專案辦公室，要採購後勤相關零物料件。邱國正說，“這也是行之有年的，我們有很多採購的軍品，有一些工作人員他固定駐在那個地方，也駐了很多年，因為辦公室不是我們採購團的，它在另外一個地方，所以（辦公室）也是跟他工作性質有關。”對於北京方面批評美軍在台協助台灣進行軍事訓練是挑釁舉動，邱國正稱，美軍是協助台灣，以顧問或助教名義，分批過來，訓完就離開，跟部隊駐紮完全兩樣，這個已經解釋過，對方還要怎麼樣做認定，他不知道也不了解。

就媒體問，“解放軍攻台，國軍第一波恐死傷逾24萬人的說法”，邱國正回答說，“這問題很大，沒有在評估第一波傷亡多少人的，數據是講第一波如果要動員可以有20餘萬人接受動員，而且不是1次而是分批﹔有些部隊沒有滿編，有狀況要編時，有新訓單位要做兵員調整，人員有20餘萬可以做選員，不是說第一波傷亡這麼多人，沒有國家這樣算的，這當中有誤會。”

據中央社報導，台國防部明年將試行14天教育召集新制。外界質疑是否和兩岸局勢緊張有關。邱國正表示，“很多作為要與時俱進，發現人力等各方面不夠，都要逐步加強，不完全是因為敵情。”他說，“任何工作都要有檢討會，就是為了檢討出不足之處的原因，該強化的要改進，這是一個很完整的作為，並沒有完全因為敵情做大幅度調整。”