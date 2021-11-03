米利：如被要求，美军绝对有能力保卫台湾免受中国的攻击

美国最高军官、参谋长联席会议主席马克·米利（Mark Milley）11月3日在出席活动时表示，“如果被要求，美国军队绝对有能力保卫台湾免受中国的攻击。”他指出，即使解放军正在发展未来能够强行拿下台湾的能力，中国在至少未来24个月的近期内不太可能对台动武。

广告 继续浏览后续

米利受邀参加了为期两天的2021年阿斯本安全论坛。就台海紧张局势，面对支持人提问“你是否认为中国将在近期内对台湾采取行动？”米利回答表示，这取决于对近期一词的定义。他指出自己对猜测未来持保留态度，“因为任何事情都可能发生，有许多可能发生的情况。”米利说，“但我想说，根据我对中国的分析，我认为它不可能在不久的将来发生，即6、12或24个月这样的（时间）窗口。”

米利补充说，“不过，尽管如此，中国人正在明确和毫不含糊地建设能力，如果他们选择在未来的某个时候向国家领导人提供这些选择。”当被问及五角大楼是否有能力保卫台湾时，米利回答说，毫无疑问美军可以。他称，“我们绝对有能力在世界范围内做各种事情，包括如果需要的话。”他补充说，“我们绝对有这个能力。这一点是毫无疑问的。”

米利称，如果中国军队试图夺取对台控制权，就美方将如何回应，美国理所当然地坚持“战略模糊”的政策。他补充说，美国认为海峡两岸之间的分歧应该在双方人民的意愿基础上和平解决。“我们只是对一个和平的结果感兴趣，”米利说。

会上，米利还谈到，在俄罗斯和美国这两个核超级大国之间竞争了七十年之后，中国在规模和技术能力方面的迅速扩张，造成了三极竞争的复杂性增加。他说，中国在8月试射了一枚具有核能力的高超音速导弹，该导弹以相对较低的高度和超过五倍音速的速度绕地球一周，其意义几乎与俄罗斯在1957年令人震惊地发射斯普特尼克卫星一样，后者是有史以来第一颗被送入太空的人造卫星。

米利说，“发生的那次测试是一次非常重要的测试，我不会谈及任何机密的事情。”他补充说，中方的这次实验还不是真正的“斯普特尼克时刻”，因为这种卫星能力在1957年由苏联推出时是全新的，而美国多年来一直在试验、开发和投资高超声速导弹技术。

米利说，“在这种有限的、狭义的意义上，这不是一个‘斯普特尼克时刻’，因为斯普特尼克在当时是新的（技术）。”但他认为，如果与中国在过去40年里的其他军事进步“整体”来看，这次试验是“地缘战略力量转移”的证据。他说，“我们正在进入一个有美国、俄罗斯和中国的三极世界。”米利说，“我们正在进入一个可能比过去40、50、60、70年更加战略不稳定的世界。这意味着，在我看来，我们将不得不重视维持大国和平。”

由于世界上的不稳定因素增加，米利指出，赞成与中国军方和政府加强沟通。他说，“威慑的一部分，是拥有对你的对手施加代价的能力，并确保你有实际使用它的政治意愿，但同时威慑的第三部分真的很重要，是双方之间清晰、明确的沟通。”米利重申，“我通常不会谈论我与俄罗斯和中国同行的谈话内容，除非是对其他有适当保密级别的（美国）政府成员，等等。”