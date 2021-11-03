米利：如被要求，美軍絕對有能力保衛台灣免受中國的攻擊

美國最高軍官、參謀長聯席會議主席馬克·米利（Mark Milley）11月3日在出席活動時表示，“如果被要求，美國軍隊絕對有能力保衛台灣免受中國的攻擊。”他指出，即使解放軍正在發展未來能夠強行拿下台灣的能力，中國在至少未來24個月的近期內不太可能對台動武。

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米利受邀參加了為期兩天的2021年阿斯本安全論壇。就台海緊張局勢，面對支持人提問“你是否認為中國將在近期內對台灣採取行動？”米利回答表示，這取決於對近期一詞的定義。他指出自己對猜測未來持保留態度，“因為任何事情都可能發生，有許多可能發生的情況。”米利說，“但我想說，根據我對中國的分析，我認為它不可能在不久的將來發生，即6、12或24個月這樣的（時間）窗口。”

米利補充說，“不過，儘管如此，中國人正在明確和毫不含糊地建設能力，如果他們選擇在未來的某個時候向國家領導人提供這些選擇。”當被問及五角大樓是否有能力保衛台灣時，米利回答說，毫無疑問美軍可以。他稱，“我們絕對有能力在世界範圍內做各種事情，包括如果需要的話。”他補充說，“我們絕對有這個能力。這一點是毫無疑問的。”

米利稱，如果中國軍隊試圖奪取對台控制權，就美方將如何回應，美國理所當然地堅持“戰略模糊”的政策。他補充說，美國認為海峽兩岸之間的分歧應該在雙方人民的意願基礎上和平解決。“我們只是對一個和平的結果感興趣，”米利說。

會上，米利還談到，在俄羅斯和美國這兩個核超級大國之間競爭了七十年之後，中國在規模和技術能力方面的迅速擴張，造成了三極競爭的複雜性增加。他說，中國在8月試射了一枚具有核能力的高超音速導彈，該導彈以相對較低的高度和超過五倍音速的速度繞地球一周，其意義幾乎與俄羅斯在1957年令人震驚地發射斯普特尼克衛星一樣，後者是有史以來第一顆被送入太空的人造衛星。

米利說，“發生的那次測試是一次非常重要的測試，我不會談及任何機密的事情。”他補充說，中方的這次實驗還不是真正的“斯普特尼克時刻”，因為這種衛星能力在1957年由蘇聯推出時是全新的，而美國多年來一直在試驗、開發和投資高超聲速導彈技術。

米利說，“在這種有限的、狹義的意義上，這不是一個‘斯普特尼克時刻’，因為斯普特尼克在當時是新的（技術）。”但他認為，如果與中國在過去40年裡的其他軍事進步“整體”來看，這次試驗是“地緣戰略力量轉移”的證據。他說，“我們正在進入一個有美國、俄羅斯和中國的三極世界。”米利說，“我們正在進入一個可能比過去40、50、60、70年更加戰略不穩定的世界。這意味着，在我看來，我們將不得不重視維持大國和平。”

由於世界上的不穩定因素增加，米利指出，贊成與中國軍方和政府加強溝通。他說，“威懾的一部分，是擁有對你的對手施加代價的能力，並確保你有實際使用它的政治意願，但同時威懾的第三部分真的很重要，是雙方之間清晰、明確的溝通。”米利重申，“我通常不會談論我與俄羅斯和中國同行的談話內容，除非是對其他有適當保密級別的（美國）政府成員，等等。”