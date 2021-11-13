澳防長：若美國採取行動保衛台灣，難以想象澳大利亞不會支持

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）11月10日在出席活動時表示，如果中國使用武力改變台灣海峽現狀，將對地區的和平與安全構成重大威脅，美國及分享這一看法的他國將採取行動。澳大利亞國防部長彼得·達頓（Peter Dutton）近日在受訪時提出，如果屆時美國決定採取行動，澳大利亞不支持美國將是“難以想象的”。

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布林肯周三在《紐約時報》主辦的一個論壇上被問及，如果中國對台動武，美國是否會介入保衛台灣。他重申了美方的一貫聲明，即堅持《台灣關係法》和“一中政策”等固有承諾。他強調，根據《台灣關係法》規定，美國的作用是確保台灣有能力進行自衛，“因為這裡的目的是永遠不要達到這一點，即任何人實際上試圖用武力破壞現狀，以確保威懾力在那裡，並且沒有人從事可能對世界和平與安全具有深刻、深刻破壞性、危險的行動。”當被記者追問，“這是否意味着我們會介入並保衛台灣？我想這是個大問題。”

布林肯回答說，“我們的作用是確保台灣有自衛的手段，因為如果其做到了，這就是對中國可能考慮的任何非常、非常、非常不幸的行動的最好威懾。這就是我們所關注的。”他稱，“同時，我認為可以說，在確保我們維護世界這一地區的和平與穩定的決心中，我們並不孤單。在該地區和其他地區，有許多國家會將任何使用武力破壞現狀的單邊行動視為對和平與安全的重大威脅，如果發生這種情況，他們也會採取行動。但同樣，這裡的目的是要確保沒有人這樣做。”

《澳大利亞人報》周末版12日刊登了對澳洲防長達頓，為紀念他進入澳大利亞聯邦議會20周年的專訪。隨着澳大利亞聯邦議會選舉將於明年5月舉行，現任總理莫里森尋求連任。報導指，達頓對莫里森只有讚美之詞，莫里森在2019年帶領聯盟黨取得了勝利，並在今年將他提升為國防部長。

達頓在談到莫里森時說，“他穩定了聯盟黨，他使我們度過了一次無法獲勝的選舉，而且他是一個可塑的競選者；我們在安全的情況下進入下一次選舉，進入我希望的下一屆政府任期。”就自己在未來的政治野心，達頓表示，“我不認為莫里森很快會去任何地方。”他稱，“但同樣，我不認為對自己的野心有任何虛偽，特別是當你通過參加領導層投票來宣布你的野心時，有任何意義。如果你說如果將來有機會，你就不會有興趣，這聽起來有點缺乏誠意。”

報導指，目前，達頓關注的重點是澳洲國防重組。他有很多事項需要處理，包括澳洲士兵在阿富汗戰爭期間是否犯下戰爭罪行的《布雷頓報告》、澳洲軍隊從阿富汗撤軍的善後和澳英美三邊安全協議夥伴關係。達頓表示，他的戰略願景是為“我們自己地區的衝突威脅”做好準備，並應對一個自信的中國。

達頓稱，“（中國）已經非常清楚他們進入台灣的意圖，我們需要確保有高度的準備，通過我們的能力有更大的威懾感，這就是我認為我們把我們的國家放在一個實力地位的方法。”他說，“我的工作是讓組織（澳洲國防部）進入這種心態。”報導提及，“如果中國尋求以武力收回台灣，澳大利亞是否應該參與戰爭以試圖阻止這種情況發生？”

達頓表示，“如果美國選擇採取一項行動，我們不支持美國的行動，那是難以想象的。”他補充說，“我們應該對此非常坦率和誠實，在不預先承諾的情況下審視所有的事實和情況，也許在某些情況下我們不會採取這種選擇，（但）我無法想象這些情況。”

此前，澳大利亞工黨籍前總理基廷(Paul Keating)10日在澳洲國家新聞俱樂部接受媒體採訪時提出，不要捲入台灣問題上的軍事衝突，他認為台灣不是澳大利亞的重要利益。他還批評莫里森政府通過三邊安全協議計畫購買8艘核動力潛艇來對抗中國，就像“往山上扔一把牙籤”。

就基廷的系列發言， 工黨現任領袖阿爾巴尼斯 （ Anthony Albanese ）11日在受訪時拒絕直接對基廷提出批評，但明確表示，他不同意後者對澳大利亞目前面臨的戰略環境的評估。阿爾巴尼斯稱，“中國已經改變了姿態--這就是事實。”阿爾巴尼斯說，“他們更向前傾斜。澳大利亞為我們自己的價值觀發聲是正確的。例如，中國是在對澳大利亞進口產品的態度上發生了變化的國家，而澳大利亞的企業正在遭受損失。”

阿爾巴尼斯後來告訴記者稱，作為一位受人尊敬的前領導人，他總是聽從基廷的意見，“但工黨決定了我們未來的政策”。他說，“而這是一項基於原則的政策，但也基於認識到我們在2021年的位置。”尋求連任總理的莫里森周四就基廷的發言向工黨發起攻擊，他稱，“在這些國家安全問題上，你真的不能相信他們。”達頓另在推特上稱呼基廷為“偉大的綏靖者基廷同志”。

阿爾巴尼斯強調，工黨的政策需要認識到“我們在2021年的位置”，包括“美國和中國的戰略競爭時代”。他說，同意拜登政府的觀點，“我們需要的是沒有災難的競爭”，這就需要接觸，但這也需要承認中國在對外姿態上的變化。阿爾巴尼斯表示，工黨的外交政策建立在三個原則之上，“我們與美國的聯盟，在我們地區的參與和對多邊論壇的支持。”