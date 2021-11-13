澳防长：若美国采取行动保卫台湾，难以想象澳大利亚不会支持

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）11月10日在出席活动时表示，如果中国使用武力改变台湾海峡现状，将对地区的和平与安全构成重大威胁，美国及分享这一看法的他国将采取行动。澳大利亚国防部长彼得·达顿（Peter Dutton）近日在受访时提出，如果届时美国决定采取行动，澳大利亚不支持美国将是“难以想象的”。

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布林肯周三在《纽约时报》主办的一个论坛上被问及，如果中国对台动武，美国是否会介入保卫台湾。他重申了美方的一贯声明，即坚持《台湾关系法》和“一中政策”等固有承诺。他强调，根据《台湾关系法》规定，美国的作用是确保台湾有能力进行自卫，“因为这里的目的是永远不要达到这一点，即任何人实际上试图用武力破坏现状，以确保威慑力在那里，并且没有人从事可能对世界和平与安全具有深刻、深刻破坏性、危险的行动。”当被记者追问，“这是否意味着我们会介入并保卫台湾？我想这是个大问题。”

布林肯回答说，“我们的作用是确保台湾有自卫的手段，因为如果其做到了，这就是对中国可能考虑的任何非常、非常、非常不幸的行动的最好威慑。这就是我们所关注的。”他称，“同时，我认为可以说，在确保我们维护世界这一地区的和平与稳定的决心中，我们并不孤单。在该地区和其他地区，有许多国家会将任何使用武力破坏现状的单边行动视为对和平与安全的重大威胁，如果发生这种情况，他们也会采取行动。但同样，这里的目的是要确保没有人这样做。”

《澳大利亚人报》周末版12日刊登了对澳洲防长达顿，为纪念他进入澳大利亚联邦议会20周年的专访。随着澳大利亚联邦议会选举将于明年5月举行，现任总理莫里森寻求连任。报导指，达顿对莫里森只有赞美之词，莫里森在2019年带领联盟党取得了胜利，并在今年将他提升为国防部长。

达顿在谈到莫里森时说，“他稳定了联盟党，他使我们度过了一次无法获胜的选举，而且他是一个可塑的竞选者；我们在安全的情况下进入下一次选举，进入我希望的下一届政府任期。”就自己在未来的政治野心，达顿表示，“我不认为莫里森很快会去任何地方。”他称，“但同样，我不认为对自己的野心有任何虚伪，特别是当你通过参加领导层投票来宣布你的野心时，有任何意义。如果你说如果将来有机会，你就不会有兴趣，这听起来有点缺乏诚意。”

报导指，目前，达顿关注的重点是澳洲国防重组。他有很多事项需要处理，包括澳洲士兵在阿富汗战争期间是否犯下战争罪行的《布雷顿报告》、澳洲军队从阿富汗撤军的善后和澳英美三边安全协议伙伴关系。达顿表示，他的战略愿景是为“我们自己地区的冲突威胁”做好准备，并应对一个自信的中国。

达顿称，“（中国）已经非常清楚他们进入台湾的意图，我们需要确保有高度的准备，通过我们的能力有更大的威慑感，这就是我认为我们把我们的国家放在一个实力地位的方法。”他说，“我的工作是让组织（澳洲国防部）进入这种心态。”报导提及，“如果中国寻求以武力收回台湾，澳大利亚是否应该参与战争以试图阻止这种情况发生？”

达顿表示，“如果美国选择采取一项行动，我们不支持美国的行动，那是难以想象的。”他补充说，“我们应该对此非常坦率和诚实，在不预先承诺的情况下审视所有的事实和情况，也许在某些情况下我们不会采取这种选择，（但）我无法想象这些情况。”

此前，澳大利亚工党籍前总理基廷(Paul Keating)10日在澳洲国家新闻俱乐部接受媒体采访时提出，不要卷入台湾问题上的军事冲突，他认为台湾不是澳大利亚的重要利益。他还批评莫里森政府通过三边安全协议计划购买8艘核动力潜艇来对抗中国，就像“往山上扔一把牙签”。

就基廷的系列发言， 工党现任领袖阿尔巴尼斯 （ Anthony Albanese ）11日在受访时拒绝直接对基廷提出批评，但明确表示，他不同意后者对澳大利亚目前面临的战略环境的评估。阿尔巴尼斯称，“中国已经改变了姿态--这就是事实。”阿尔巴尼斯说，“他们更向前倾斜。澳大利亚为我们自己的价值观发声是正确的。例如，中国是在对澳大利亚进口产品的态度上发生了变化的国家，而澳大利亚的企业正在遭受损失。”

阿尔巴尼斯后来告诉记者称，作为一位受人尊敬的前领导人，他总是听从基廷的意见，“但工党决定了我们未来的政策”。他说，“而这是一项基于原则的政策，但也基于认识到我们在2021年的位置。”寻求连任总理的莫里森周四就基廷的发言向工党发起攻击，他称，“在这些国家安全问题上，你真的不能相信他们。”达顿另在推特上称呼基廷为“伟大的绥靖者基廷同志”。

阿尔巴尼斯强调，工党的政策需要认识到“我们在2021年的位置”，包括“美国和中国的战略竞争时代”。他说，同意拜登政府的观点，“我们需要的是没有灾难的竞争”，这就需要接触，但这也需要承认中国在对外姿态上的变化。阿尔巴尼斯表示，工党的外交政策建立在三个原则之上，“我们与美国的联盟，在我们地区的参与和对多边论坛的支持。”