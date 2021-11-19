美国报告：中共侵台风险高但非不可能 吁增威摄力及减中美经济关系 中方斥诽谤

美国国会的美中经济与安全审议委员会的最新年度报告认为，处于自信和恐惧这矛盾心态中的中国，未来恐怕会更加强势，而中国已具备或接近达到初步犯台的能力，在其国家主席习近平要留下政治遗产的情况下，北京政府短期内武力统一台湾虽是高风险，但仍有可能发生，建议美国强化威慑可信度，并加强对台军售。商业上，报告建议，美国采取更积极的措施减少与中国的商业关系，包括限制美国在华投资，以及限制投资者购买在美上市的中概股的能力。

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在北京，中国外交部发言人赵立坚昨(18日)午回应时表示，上述报告充斥虚假信息和恶意诽谤，反映该委员会对中国的无知和偏见，既干涉中国内政，亦损害了中美关系。他呼吁美方有关机构摒弃冷战零和思维及偏见，「多栽花，少栽刺」，多做有利于促进中美互信与合作的事。

在美国总统拜登与中国国家主席习近平周一举行视频会谈以纾缓两国的紧张关系后两日，美中经济与安全审议委员会(U.S.-China Economic and Security Review Commission)发表这分长达五百多页的年度报告，突出日益强势并想改变自由世界秩序的中国，对被指正在走下坡的美国形成的挑战及美国应对之道。

报告指出，根据中国的说法，中国已全面建成小康社会，世界呈现「东升西降」的格局，但这套胜利者之言的背后，中国其实面对内忧外患，内有债务问题、收入不均、人口老化、政治不团结，外有国际上的多国抵制。但为了维护自信，北京领导人更加不惜威胁会使用维护国家安全的机器，包括加大对香港、新疆及西藏的打压，并以经济手段对抗西方批评；又加强对经济的干预。美中经安会主席白嘉玲（Carolyn Bartholomew）分析，中共愈来愈好斗，而且不能容忍来自国内外的批评，深怕这些批评会削弱中共的胜利者故事。

台海危机是今年的重点议题，报告指出，中国对台湾的压迫日渐增加，加深了潜在的军事危机，而解放军现已具备或是接近具备侵台的初步能力，但短期内武统台湾，对中共来说仍是高风险的选择，因为解放军侵台的联合作战能力尚有不足，包括侵台必须具备更尖端的网络攻击、飞弹打击和封锁能力，能削弱并孤立台湾防御能力，以及能够阻止美国干预的反介入能力。

不过，报告同时警告，对中共领导人来说，侵台不是军事问题，而是一个政治问题，基于习近平对风险的承受度比较高，又想要留下政治遗产，故中共仍有可能不顾美国，直接攻击台湾。

报告呼吁国会短期内加强美军在台海两岸和印太地区的威慑力，包括增拨资源在印太地区部署大量反舰巡航导弹和弹道导弹，加强印太司令部在南中国海和东中国海的情报监测和监控能力等。报告警告，一旦解放军成功侵台，将破坏印太地区国家对美国提供安全保障的看法，亦会为中国成为亚洲的主导力量奠定基础，而美国的在亚洲的影响力将会减弱。