計畫競爭：具中國特色的新香港選舉 缺民主派 料投票率大降

全港約470萬名選民下月19日可於153名候選人中選出90人成為新選舉制度下的立法會議員，但當中不會包括傳統的主流民主派候選人，只有逾十名被歸類為非建制的自稱或曾經民主派人士在建制派幫助取票或中聯辦「關心」後獲得提名，其中一人甚至曾上載被港府視為「港獨」的圖片，仍獲資格審查委員會「開綠燈」，使選舉可以一如中港官員事前強調般，區區有競爭，並非「清一色」。但輿論一般估計，投票率可能會較上屆大跌一半至二、三成。

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身兼資格審查委員會主席的李家超，今(19日)早公布審查154名參選人的資格審查結果，出乎意料地有一人不獲通過審查，因為一般預料，以新選舉制度需要在建制派天下的選舉委員會各個組別均至少取得兩人提名的情況下，只有獲北京認可的「愛國者」方能成為參選人，理論上不會有非愛國者可獲提名，結果發現，被裁定資格無效者是參選功能界別醫療衛生界的劉子進，原因是他受雇於政府部門當兼職工作，按立法會條例，身為公職人員是沒有參選資格的。

現時未知劉子進為何在法例訂明臨時公務員亦不可參選的情況下仍然參選並獲得提名，而另一個不清晰的，則是參選九龍中地區直選、「自稱非建制派」的前不同民主黨派成員譚香文獲通過資格審查。翻查資料，譚香文在2019年12月曾於在社交網頁上載「五大要求，缺一不可；光復香港，時代革命」的圖片，而早前數十名區議員因曾展示相同口號而被指不符合效忠特召政府和擁護基本法的標準而褫奪區議員資格。李家超被記者要求解釋時表示，會綜合考慮事發時的環境和法律等因素，強調每宗個案有其獨特的事實與環境，沒有一宗個案會與另一個案的情況完全一致，而港府引用的標準是一致的，否認是為了令選舉不是「清一色」而放寬入閘門坎。

他堅持，通過資格審查的候選人，有建制、非建制及獨立人士，亦有來自不同不同政治光譜、背景、階層的人士，符合均衡參與及廣泛代表性的原則。結果亦反映，資格審查工作並非搞「清一色」，令反對修改選舉制度的抹黑不攻自破。

通過資格審查的153名候選人，將會競逐90個議席，競爭率為2.2人爭一席，較上屆的3.4人爭一席，競爭激烈程度大減。有關結果與新選舉制度大幅減少功能組別選民和為民主派人士設限而達致，主流民主派政黨成員因不滿制度或預計難以取得提名而缺席是次選舉，但李家超表示，市民可以有不同想法，有一部分人因為自身政治立場而反對新選舉制度，但他認為，完善後的選舉制度能選出真正為香港解決問題、做建設而非破壞的立法會議員，更非以「兩制」抗拒「一國」的破壞性議會。