计划竞争：具中国特色的新香港选举 缺民主派 料投票率大降

全港约470万名选民下月19日可于153名候选人中选出90人成为新选举制度下的立法会议员，但当中不会包括传统的主流民主派候选人，只有逾十名被归类为非建制的自称或曾经民主派人士在建制派帮助取票或中联办「关心」后获得提名，其中一人甚至曾上载被港府视为「港独」的图片，仍获资格审查委员会「开绿灯」，使选举可以一如中港官员事前强调般，区区有竞争，并非「清一色」。但舆论一般估计，投票率可能会较上届大跌一半至二、三成。

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身兼资格审查委员会主席的李家超，今(19日)早公布审查154名参选人的资格审查结果，出乎意料地有一人不获通过审查，因为一般预料，以新选举制度需要在建制派天下的选举委员会各个组别均至少取得两人提名的情况下，只有获北京认可的「爱国者」方能成为参选人，理论上不会有非爱国者可获提名，结果发现，被裁定资格无效者是参选功能界别医疗卫生界的刘子进，原因是他受雇于政府部门当兼职工作，按立法会条例，身为公职人员是没有参选资格的。

现时未知刘子进为何在法例订明临时公务员亦不可参选的情况下仍然参选并获得提名，而另一个不清晰的，则是参选九龙中地区直选、「自称非建制派」的前不同民主党派成员谭香文获通过资格审查。翻查资料，谭香文在2019年12月曾于在社交网页上载「五大要求，缺一不可；光复香港，时代革命」的图片，而早前数十名区议员因曾展示相同口号而被指不符合效忠特召政府和拥护基本法的标准而褫夺区议员资格。李家超被记者要求解释时表示，会综合考虑事发时的环境和法律等因素，强调每宗个案有其独特的事实与环境，没有一宗个案会与另一个案的情况完全一致，而港府引用的标准是一致的，否认是为了令选举不是「清一色」而放宽入闸门坎。

他坚持，通过资格审查的候选人，有建制、非建制及独立人士，亦有来自不同不同政治光谱、背景、阶层的人士，符合均衡参与及广泛代表性的原则。结果亦反映，资格审查工作并非搞「清一色」，令反对修改选举制度的抹黑不攻自破。

通过资格审查的153名候选人，将会竞逐90个议席，竞争率为2.2人争一席，较上届的3.4人争一席，竞争激烈程度大减。有关结果与新选举制度大幅减少功能组别选民和为民主派人士设限而达致，主流民主派政党成员因不满制度或预计难以取得提名而缺席是次选举，但李家超表示，市民可以有不同想法，有一部分人因为自身政治立场而反对新选举制度，但他认为，完善后的选举制度能选出真正为香港解决问题、做建设而非破坏的立法会议员，更非以「两制」抗拒「一国」的破坏性议会。