中国对立陶宛外交降级台湾批蛮横又器小

中国大陆因不满立陶宛允许台湾设立「驻立陶宛台湾代表处」，决定将两国的外交关系降为「代办级」；台湾外交部21日晚间回应指出，这项降级措施，只凸显偌大强国既蛮横又器小。

广告 继续浏览后续

中国外交部21日中午发布声明，为立陶宛公然在国际上制造「一中一台」表达强烈不满和抗议，决定将两国的外交关系降为代办级。

并警告台湾说，台湾从来不是一个国家。无论台独势力如何歪曲事实、颠倒黑白，都改变不了大陆和台湾同属一个中国的历史事实。企图挟洋自重，搞政治操弄，最终必将是死路一条。

台湾外交部则在21日晚间发布声明回应说，立陶宛坚定捍卫其主权决策及自由民主价值令人敬佩；又说，立陶宛跟台湾也是理念契合的友好伙伴，双方将持续不断加强在各领域的交流与合作。

台湾还指出，中国外交部自称「一个中国原则」是国际社会普遍共识和公认的国际关系准则，其实这是自我炮制并强加于人的手段，目的在于并吞台湾。

台湾外交部说，中华人民共和国从未统治台湾，和「我国」互不隶属，还说，「我国」事实存在国际社会，政府在领土范围行使排他性管辖权，这是台海现状，也是事实。

台湾陆委会则回应说，台湾与立陶宛发展双边友好合作关系，这是国际社会成员交往的基本权利，并非中方所称的内政事务，中国无权置喙。

陆委会还批评，中共当局采取政军与经济制裁手段，干预介入其他国家的主权行为，在国际散布其错误「一中原则」的不实论述，更不断阻挠打压台湾与其他国家正常互动。「这种破坏国际关系原则与损害台湾人民国际生存空间的行径蛮横不堪。」

代办是比较低层级的外交代表，位阶低于大使和公使，但职权相同。一旦宣布外交关系降级，甚至关闭使领馆，或将对方大使列为不受欢迎人士，则显示两国外交出现严重问题，再往下发展就是断交。

美国之音19日曾以「立陶宛挺台，美国以出口信贷协议支持」为题报导指出，立陶宛将与美国进出口银行签署六亿美元的出口信贷协议。路透则导指出，正在立陶宛访问的美国国务次卿泽雅（Uzra Zeya）说，反对其他国家企图干涉立陶宛深化与台湾合作的主权决定。

台湾媒体分析，从美方的发言与行动可知，台湾和立陶宛关系的背后，美国出了不少力。一方面，美国鼓励各国向美国看齐，在与中国大陆具外交关系的同时，也能和民主台湾维持强劲的非官方关系；另方面，美国为防止北京夺取台湾邦交国进而扩大影响力，而发展出美台与第三国绑在一起的运作模式，立陶宛可说是成功案例。