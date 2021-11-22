台湾大选和蔡英文不利国安？ 香港电检处要求全删 导演决抽起《美猪肉圆》

22.11 國安法下的新紅線：左為出現台灣大選和總統蔡英文的《美猪肉圆》，右為質疑極權社會的動畫片《牢籠》

经修订的电影检查条例和电检员守则本月5日生效，订明不利国家安全的电影将不获发核准上映证明书，不能放映，至今已至少有两套影片因未能通过电影检查而在播放前数小时宣布腰斩，分别是一套质疑极权统治的本地动画短片《牢笼》和一套名为《美猪肉圆》的台湾剧情短片，后者的导演林宗谚因不接受当局要求「砍掉所有(台湾总统)选举、蔡英文任何相关画面信息」，他表示，未试过有些创作「在某些地方跟国家是理所当然的不可行。」

广告 继续浏览后续

第四届平地学生电影节昨(21日)晚原订播放以《家的形状》为题的数套短片，但主办方平地映社下午「遗憾」地宣布，须取消其中一套亚洲学生作品《美猪肉圆》的放映，因为「电影、报刊及物品管理办事处不允许该作品以完整版本上映，而该作品导演与我们均不会放映经过删剪的版本」。

该片本年已先后在台北电影节、纽约亚洲电影节和亚美国际电影节上放映。15分钟的短片，透过丈夫上伟兴致勃勃地在总统大选的造势大会上，向怀胎八周的妻子妤安分享他的肉圆店创业梦想，描绘一对迎接新生命的夫妻对家庭和未来的想象。导演林宗谚在脸书上表示，电检处不管故事主要发生的场景及其重要含义，要求短片删掉所有台湾大选和当选人蔡英文的片段，他拒绝后获告知短片不获香港电检处通过，「哈哈哈哈哈哈哈哈哈仔细用锁骨一想，怎么可能会过，即使是小小的15分钟的短片，只是在此之前，从没真的体会过我们的创作在某些地方跟国家是理所当然的不可行」。

他又说，在与平地映社工作人员沟通过程中，感受到他们在香港这样现况下的无力无奈，「当我发现我们对话里都说『中国』而非『内地』时，当我们都提到之前在康城临时加映的《革命时代》时，当我听到他提到香港香港香港时，我感觉有种无法言喻的紧密连结。」

电影节另一出原定在上周五(19日)放映的动画短片《牢笼》，同样在上映五小时前宣布，因为未发获核准证明书而临时腰斩。根据这套只有7分钟的短片简介，该片「是一部关于极权统治、资本主义、自由和抵抗的动画短片。 在极权社会下，即使我们安于现状，我们真的能过上安稳的生活吗？」

有关动画超过一个月前已向电检处申请核准上映证明书，但查问至少两次仍说「考虑中」，最后才不批，本身是浸会大学学生的导演蔡颖秋回复《立场新闻》查询时估计，未获批与作品题材较敏感有关，又对作品最后未能在银幕上映感到很可惜。

香港立法会上月底通过《2021年电影检查（修订）条例》以防范和制止可能危害国家安全的行为和活动，有关修例和新的《有关电影检查的检查员指引》本月5日刊宪生效。当中订明，检查员在审查影片时，须注意影片的上映会否不利于国家安全；业界一直批评，难以判断何谓「不利」国安的标准，新例会令红线处处，影响创作；不过，商务及经济发展局局长邱腾华则表示，修例有助电影业界免触红线。