台灣大選和蔡英文不利國安？ 香港電檢處要求全刪 導演決抽起《美豬肉圓》

22.11 國安法下的新紅線：左為出現台灣大選和總統蔡英文的《美豬肉圓》，右為質疑極權社會的動畫片《牢籠》

經修訂的電影檢查條例和電檢員守則本月5日生效，訂明不利國家安全的電影將不獲發核准上映證明書，不能放映，至今已至少有兩套影片因未能通過電影檢查而在播放前數小時宣布腰斬，分別是一套質疑極權統治的本地動畫短片《牢籠》和一套名為《美豬肉圓》的台灣劇情短片，後者的導演林宗諺因不接受當局要求「砍掉所有(台灣總統)選舉、蔡英文任何相關畫面信息」，他表示，未試過有些創作「在某些地方跟國家是理所當然的不可行。」

廣告 繼續瀏覽後續

第四屆平地學生電影節昨(21日)晚原訂播放以《家的形狀》為題的數套短片，但主辦方平地映社下午「遺憾」地宣布，須取消其中一套亞洲學生作品《美豬肉圓》的放映，因為「電影、報刊及物品管理辦事處不允許該作品以完整版本上映，而該作品導演與我們均不會放映經過刪剪的版本」。

該片本年已先後在台北電影節、紐約亞洲電影節和亞美國際電影節上放映。15分鐘的短片，透過丈夫上偉興緻勃勃地在總統大選的造勢大會上，向懷胎八周的妻子妤安分享他的肉圓店創業夢想，描繪一對迎接新生命的夫妻對家庭和未來的想象。導演林宗諺在臉書上表示，電檢處不管故事主要發生的場景及其重要含義，要求短片刪掉所有台灣大選和當選人蔡英文的片段，他拒絕後獲告知短片不獲香港電檢處通過，「哈哈哈哈哈哈哈哈哈仔細用鎖骨一想，怎麼可能會過，即使是小小的15分鐘的短片，只是在此之前，從沒真的體會過我們的創作在某些地方跟國家是理所當然的不可行」。

他又說，在與平地映社工作人員溝通過程中，感受到他們在香港這樣現況下的無力無奈，「當我發現我們對話里都說『中國』而非『內地』時，當我們都提到之前在康城臨時加映的《革命時代》時，當我聽到他提到香港香港香港時，我感覺有種無法言喻的緊密連結。」

電影節另一出原定在上周五(19日)放映的動畫短片《牢籠》，同樣在上映五小時前宣布，因為未發獲核准證明書而臨時腰斬。根據這套只有7分鐘的短片簡介，該片「是一部關於極權統治、資本主義、自由和抵抗的動畫短片。 在極權社會下，即使我們安於現狀，我們真的能過上安穩的生活嗎？」

有關動畫超過一個月前已向電檢處申請核准上映證明書，但查問至少兩次仍說「考慮中」，最後才不批，本身是浸會大學學生的導演蔡穎秋回復《立場新聞》查詢時估計，未獲批與作品題材較敏感有關，又對作品最後未能在銀幕上映感到很可惜。

香港立法會上月底通過《2021年電影檢查（修訂）條例》以防範和制止可能危害國家安全的行為和活動，有關修例和新的《有關電影檢查的檢查員指引》本月5日刊憲生效。當中訂明，檢查員在審查影片時，須注意影片的上映會否不利於國家安全；業界一直批評，難以判斷何謂「不利」國安的標準，新例會令紅線處處，影響創作；不過，商務及經濟發展局局長邱騰華則表示，修例有助電影業界免觸紅線。