远东集团遭重罚国台办称不能吃饭砸锅陆委会研议反制

远东集团旗下纺织、水泥等事业在中国大陆遭重罚，国台办更暗示裁罚与政治问题有关。台湾陆委会指出，中共此举制造寒蝉效应，干扰台商企业经营及台湾民主体制运作，将研议适时采取必要反制与防范措施。

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中国大陆22日传出消息，远东集团旗下亚泥与远东新世纪，因环保、消防安全及税务工商等部分项目不符规定，被中国执法部门开罚，罚款合计人民币8862万元。

当天晚上国台办答复媒体询问说，远东集团在上海、江苏、江西、湖北、四川等地的化纤纺织、水泥企业存在一系列违法违规行为，有关部门依据国家法律法规对其采取罚款、追缴税款、限期整改等措施，并收回该企业闲置建设用地。查处违法违规的工作仍在继续。

国台办还说，中国大陆欢迎、支持台胞与台企赴大陆投资发展，将继续依法保障台胞、台企的合法权益，但「绝不允许支持台独、破坏两岸关系的人在大陆赚钱，干吃饭砸锅的事。」暗示查处与政治有关。

台湾陆委会23日晚间严厉谴责中国，指中国以政治理由，恫吓威胁台商，最近更加大操作「台独金主」清单，片面认定并采取惩戒措施，制造寒蝉效应，干扰台商企业经营及台湾民主体制运作。

陆委会说，如果对岸不顾两岸关系、意图破坏台湾的民主自由、制造对立不安，将依事态发展，研议适时采取必要反制与防范措施，以确保国家安全与民众权益。

陆委会并提醒台商，大陆整体投资环境因各项强化监管措施以及政治干扰，投资经营风险日增，台商应认清事实，投资布局宜作长远规画。

远东集团对裁罚虚心接受，并称已着手改善；强调营运一切正常，也没有对财务造成重大影响，远东新股价昨天下跌1.37%、亚泥跌1.34%，没有出现大幅波动。

据了解，此次相关查核早在年中就已经进行，也并非针对单一企业，但大陆官媒仅点名远东集团报导后，针对性变得十分强烈，引发台商与上市公司高度关注。更有不少台商担忧，若大陆方面还有更大动作，上市企业可能不分蓝绿都遭波及。