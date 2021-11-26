蔡英文向美众议员访团透露明年一月退辅会将派员长驻华府

台湾总统蔡英文今天(26日)接见来访的美国国会议员访问团时表示，这几年在退伍军人事务上，台美合作非常密切，明年一月开始，台湾的退辅会将派员常驻华府，增加包括就业辅导、医疗和长期照护的交流。

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美国众议院退伍军人事务委员会主席高野（Mark Takano）率领17人访问团，在19日出发访问日本、韩国后，昨天深夜搭乘行政专机抵达台湾。团员包括民主党众议员欧瑞德（Colin Allred）、丝拉金（Elissa Slotkin）、洁卡珀丝（Sara Jacobs），以及共和党众议员梅丝（Nancy Mace）和相关的幕僚。

台湾总统府发言人张惇涵透露，访问团的成员涵盖民主、共和两党，都积极支持台湾的国际参与，希望这次台美双方就台美关系、区域安全等各项重要议题能有深度交流。

访问团今天上午前往总统府会见了总统蔡英文，蔡英文说，台湾进一步开放美猪进口后，台美睽违5年启动的「台美贸易暨投资架构协议」对话平台(TIFA)，为双方伙伴关系奠定更坚实基础。

她还说，双方政策方向稳定，更能增加互信往来，台湾有决心解决困难的贸易问题，更希望透过TIFA，和美国一起推动双边和区域及全球的贸易进程。

在区域情势上，她说，台湾也会和美国强化合作，捍卫共享价值，确保区域稳定和平发展。蔡英文也感谢访宾在感恩节时期专程访台，展现台美如同家人般的情谊。

高野致词时说，虽然这是今年美国国会议员到台湾的第三个访问团，看到台美一同面对疫情有很大的进展，相信未来美国官员访台会变成常态。

高野指出，这次来台是要提醒伙伴与盟友，在经过两个艰困年头之后，对于自由安全印太区域的承诺与共同责任，是前所未有强健。

他强调，在蔡总统的执政下，台美关系堪称10多年来最稳健。美国对台湾的承诺坚若盘石、不断深化，台湾不但是民主的成功故事、可靠的伙伴，更是世界上一股良善的力量。

一起拜会蔡英文的密执安州众议员丝拉金在推特透露，他们访问台湾的消息昨天传出后，她的办公室就接获中国大使馆很不客气的讯息，要她取消这趟行程。

但她说：「汽车制造业所需芯片的最大供货商在台湾，所以供应链问题绝对会在议程中。」

据了解，中国驻美大使馆给丝拉金的信里说，强烈敦请议员立即取消原定造访台湾的计划，不要支持、怂恿「台湾独立」的分裂势力，以免对中美关系、台湾海峡的和平稳定造成巨大伤害。