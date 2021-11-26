香港清盤官促《台蘋》交資產 民團憂泄新聞材料 更恐國安法在台插足

港府引用《港區國安法》凍結香港《蘋果日報》(《港蘋》)資產並委任的臨時清盤人，要求台灣《蘋果日報》(《台蘋》)移交所有資產，當中可能包括《台蘋》和台灣《壹周刊》的採訪紀錄和新聞工作者的個人資料，多個民間團體憂慮此有關資料會被港府利用，影響當地新聞自由；更憂慮此例一開，國安法可藉港資在台公司而在台灣應用，呼籲台灣政府採取對策。

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《台蘋》四名董事在9月初已全數離職，決策層出現真空，現時未知該報對香港法院指派的壹傳媒臨時清盤人於10月底要求該報高層清點和移交資產的反應。據了解，信函還要求作為壹傳媒子公司《港蘋》的台灣分公司《台蘋》必須遵從清盤人的指示，意味《台蘋》賣盤事宜亦可能受影響。

對於壹傳媒臨時清盤人要求《台蘋》移交包括數據在內的資產，無國界記者組織在台灣的代表和24個當地民間組織召開記者會表示關切和反對，當中，智庫「經濟民主連合」召集人賴中強表示，壹傳媒的清盤審訊在下月15日才舉行，臨時清盤人在未有確定裁判前便要求《台蘋》移交資料，欠缺法律依據。日後法院即使有裁決，亦應按台灣《民事訴訟法》第402條規定，由台灣法院審視有關裁決有否違反台灣的「公序良俗」以及《憲法》所保障的新聞自由。在此之前，《台蘋》有權不交付任何資料，而這亦是捍衛新聞自由之舉。

他更質疑香港清盤人的移交資料的要求「超出了清算(香港叫清盤)目的」，因為清盤應是變賣公司資產、子公司股份來清償債權人，要求移交新聞材料和評論數據顯然是出於政治目的。

與會的中央研究院法律所研究員邱文聰亦指出，港府要求在台的《台蘋》清盤，儼如把《台蘋》視為危害中共國家安全的犯罪工具而予以沒收，更是把《港區國安法》的管轄範圍延伸到台灣來，認為這已不是單純的商業訴訟，促請台灣司法和行政部門予以重視。

台灣評論人陳逸平更撰文指，香港清盤人要求接收《台蘋》，「很可能是要把相關資產移交給中共安排在台灣潛伏的紅色卧底，在台灣培植親中的『紅媒』」，逐漸「赤化台灣」。

對此，與會的經民連建議文化部依《個人資料保護法》限制《台蘋》和台灣《壹周刊》交付個人資料給香港清盤人。文化部則表示，尊重新聞自由，呼籲《台蘋》遵守當地《個資法》，若需法律協助，文化部會全力支持。

香港政府6月以國安法凍結《港蘋》資產，多名高層被扣押，財政司司長陳茂波9月以「公眾利益」為由，藉《公司條例》向法院提出將壹傳媒清盤，獲法官批准及指派安永會計師樓人員為臨時清盤人。但在《港蘋》清盤審訊前一個月，清盤人於本月10日由另一會計師根的譚競正和文景城接替。