中港口岸设票站容居陆港人投票 评论轰不公平、难防舞弊

为方便常居中国内地的数以十万计香港居民在新的立法会选举中投票，港府决定在三个口岸设置封闭式管理的票站，让预先登记的港人可以毋须隔离检疫而在投票后返回中国，名额11.1万个，整个过程不设公众监察。学者和评论员批评，有关做法对身居海外的港人不公平，港府亦难以监察选举是否有舞弊行为，即使中国公安愿意配合，亦难以执行，在选举安排上，未臻「完善」。

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有关质疑在港府研究上述安排时已有评论指出，评论更指，港府欲藉此推高选举投票率，但港府继续推行，政制及内地事务局长曾国卫昨(29日)在简介新措施时，否认藉此推高投票率，纯粹是为了满足在中国的香港选民要求，方便他们免检疫投票。翻查公开数据，现时估计的直选投票率介乎两成至四成之间，较上届选举的投票率58.28%低。

根据香港统计处的最新调查，截至去年年底，通常逗留在广东省的香港居民有55.8万人，当中属「居港人士」(即在粤逗留至少6个月，但仍是香港永久居民者)的，只有68200人。后者的定义较接近香港选举条例中的选民定义，即「通常在香港居住」的要求，但曾国卫被问及在中国居住的港人如何符合选民定义时，只强调不能一刀切指居于中国者便不具投票资格。

港府昨午公布，下月19日立法会选举日，会在香园围、罗湖，以及落马洲支线等三个边境管制区设立投票站，方便身在中国的地区直选和功能组别选民投票，选委会界别不适用。有关选民须先以个人资料在网上登记，并有合格的健康码和阴性核酸检测报告，方可入站投票。届时，只有登记选民、候选人或代理人，以及参与选举工作的人士外，其他所有人均不得进出管制站投票站范围，亦不设公众观察点票的安排，以免增加疫情风险。

对于新措施，候选人胡健华质疑为何不处理身处外国的香港选民的问题，稍后决定是否提出司法复核或选举呈请；不过，更多候选人关注无法接触身居中国的选民、无能力派代理人到口岸监票等问题，促港府确保「公平」。

在部分候选人无法接触居于中国的选民之际，有人已在内地组织选民投票。居住在东莞的香港商人黄先生接受香港电台访问时说，欢迎新安排，并指当地数月前已组成「内地港人联谊会」，计划当天专车接送选民往返投票站，已知他所在的横沥镇有60至70人会前往投票，而隔邻的常平锁更有300人。

至于会否有人在专车上「教导」选民投票以致触犯选举条例，现职大律师的前廉政公署执行处总调查主任查锡我今早在炮台节目中表示，廉署难以监察和调查。他解释，香港当局在大陆没有执法权，即使大陆公安愿意协助，但前提是廉署能够到大陆搜证并掌握资料，然后向公安提供资料以要求协助调查，但现况是做不到；此外，大陆执法人员亦不熟悉香港的选举条例，想协助亦无法进行。故从选举安排而言，「实在未完善到」。

中文大学政治与行政学系副教授马岳亦担心，港府难以监察在大陆的选举活动，即使《选举（舞弊及非法行为）条例》有域外管辖权，但执行一定有困难，会令人质疑选举公平性有否受损。浸会大学政治及国际关系学系副教授陈家洛更批评当局不让传媒和公众监察点票是剥夺了第四权，指当局若可安排代理人或候选人进入口岸票站前做检测，理论上，传媒亦可作同样安排。

全国人大常委谭耀宗则形容新措施是「相当好的办法」，而11.1万个名额亦属合适，称这是考虑了管制区票站的承担能力后作出，认为港府考虑周全，努力做好新尝试。