廉署通缉呼吁杯葛选举者 又指问「投白票」意向的民调「不排除」犯法 反被指助推杯葛

港府把煽惑其他人不投票或投无效票列作非法行为后，廉政公署通缉两名在海外呼吁港人在新立法会选举中不投票、投白票或废票的泛民主派人士许智峯和丘文俊；而廉署署长白韫六更扬言，一个发现有过半数选民不会去投票的民意调查「不排除」犯法。不过，被通缉者「感谢」港官协助呼吁港人杯葛选举，而负责民调的机构亦表明，会继续进行选民意见调查。

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为防经北京制订的香港选举被杯葛，港府修订《选举（舞弊及非法行为）条例》，订明在选举期间内藉公开活动煽惑另一人不投票或投无效票属违法行为。负责执行此例的廉政公署昨(29日)公布，已获裁判官签发手令，通缉已离港的立法会前议员许智峯和沙田前区议员丘文俊，指二人在今年10月30日至11月29日期间藉公开活动，即分别在社交媒体专页展示帖文，煽惑市民在立法会选举中投白票及不投票，分别面对四项及八项涉及违反上述条款的控罪。

去年底因弃保潜逃而被香港警方通缉、现时身处澳洲的许智峯，昨晚在脸书回应，重申投白票、废票或不投票均是市民的合法权利及自由，「在全世界自由国家中，呼吁、行使这项自由均是合法行为，唯独香港政权以刑事法律禁止，只反映暴政对人民的怯懦，草木皆兵」。他又说，通缉令软弱无力，莫说要把他缉拿归案，连删除他的「煽动」帖文也未能做到。他认为，通缉令唯一效果是协助宣传，「市民在投票日，应该非常清楚要怎么做了」。

现时身处英国、曾于本月两度发文指香港人应该「不参选！不投票！」的丘文俊，先是在脸书以「哦。」作为回应，其后发表与许智峯相若的论调，并明确感谢廉署发出通缉令，指这是「协助呼吁：香港人杯葛选举，不投票！」 又呼吁身处香港者不要转载和分享。

与此同时，经建制派人士和亲北京传媒狙击曾就选民投票意向进行的民意调查后，廉政专员白韫六昨接受亲建制传媒无线电视新闻部专访时表示，无法排除有关民意机构违法的可能，因为未知民研尚未发表的数据中会否含有关于煽惑他人不投票或投废票，须全盘考虑；若有，便是违法。

香港民意研究所于本月26日发表一项网上民调结果，发现回应的5496人中，有53%受访者反对新的立法会选举，支持的只有31%；当被问及投票意向时，有35%受访者表明不会在12月19日的立法会选举中投票，另有8%表示「投白票/废票」，声称会去投票的有30%，而未决定的则有27%。

中国全国侨联副主席卢文端昨日在《明报》撰文，不点名地指有机构近期进行有关市民投白票意向的调查，认为是「使用有目的、结论先行的民调干预选举」。

对此，香港民意研究所副行政总裁钟剑华表示，民调设计问题时，答案须包含所有可能，包括投白票或废票，民调只是如实记录受访者意向，强调没有呼吁别人投白票，批评建制派的指责是「乱扣帽子」。他又说，民研会继续进行选民调查，下次结果将于本周五发布。