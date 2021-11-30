香港分批禁尼日利亚及澳加德等13国非港人入境

随着全球多国出现Omicron变种病毒个案以及香港再增一宗新输入个案，港府即日起禁止非港人从非洲国家安哥拉、埃塞俄比亚、尼日利亚及赞比亚等国入境，令从非洲禁止入境香港的国家增至11个；另外，从周四(2日)起，从德国等6个欧盟国家和加拿大等三国来港的非港人亦禁止入境，港人从上述国家回港者，检疫措施亦会加强，主要是酒店检疫时间延长至21天，若从非洲等有输出风险地区回港者，头七天的检疫更需到竹篙湾检疫中心进行。

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加入上述13国后，列入非港人禁止入境的高风险地区国家将会增至45个，约占全球国家总数的两成三。但未有如日本般，在今(30日)天凌晨零时起锁国，是以色列以后第二个因防范Omicron而锁国的国家。

香港方面，政府宣布，由12月2日起，澳洲、奥地利、比利时、加拿大、捷克、丹麦、德国、以色列及意大利等发现有Omicron输入个案的9国列入「A组」(高风险)地区的国家，即21天内曾逗留当地的非香港居民不准入境；只有已接种疫苗的港人可以入境，抵港后需于检疫酒店接受21天强制检疫，期间接受6次检测，完成检疫后第五天到社区检测中心接受检测。 至于即日起列入A组的非洲四国：安哥拉、埃塞俄比亚、尼日利亚及赞比亚，因属当地出现社区感染或有输出个案风险的国家，故此会实施额外措施，即除了21天内曾逗留上述地区的非香港居民不准入境外，来自这些国家的香港居民，更须先到竹篙湾检疫中心进行7天的强制检疫，之后到检疫酒店完成余下的14天强制检疫，其后第五天再接受检测。

香港加强外防输入的措施，是在昨(29日)天新增一宗Omicron变种病毒输入个案后公布，该新增病例是前日确诊、从尼日利亚经埃塞俄比亚及泰国抵港的37岁男子，是香港第三宗相关个案。他曾接种两针莫德纳，确诊时未有病征，病毒量曾经历由低至高的情况。卫生防护中心总监徐乐坚表示，香港三宗Omicron个案的发病时间约三至四日，但由于现时全球只有不足一百宗个案，待有更多信息时，不排除调整防疫政策。

食物及卫生局局长陈肇始在记者会上表示，Omicron是疫情爆发以来出现最多突变的病毒株，或更具传染力和影响疫苗的有效性，并增加再感染风险，加上Omicron在全球扩散速度极快，港府必须「比严阵以待更严阵以待」来防止该变异病毒株流入香港。

呼吸系统科专科医生梁子超认为，应在现时的二级制之上新增一类国家，即若当地爆发Omicron疫情的，应禁止当地航班来港，即使港人也不能入境，做法与英国爆疫时类似。他更建议，从有零星Omicron本地个案地区返港者，应该21天都在竹篙湾中心进行检疫，以免走漏个案，影响通关。