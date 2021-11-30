香港分批禁尼日利亞及澳加德等13國非港人入境

隨着全球多國出現Omicron變種病毒個案以及香港再增一宗新輸入個案，港府即日起禁止非港人從非洲國家安哥拉、埃塞俄比亞、尼日利亞及贊比亞等國入境，令從非洲禁止入境香港的國家增至11個；另外，從周四(2日)起，從德國等6個歐盟國家和加拿大等三國來港的非港人亦禁止入境，港人從上述國家回港者，檢疫措施亦會加強，主要是酒店檢疫時間延長至21天，若從非洲等有輸出風險地區回港者，頭七天的檢疫更需到竹篙灣檢疫中心進行。

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加入上述13國後，列入非港人禁止入境的高風險地區國家將會增至45個，約佔全球國家總數的兩成三。但未有如日本般，在今(30日)天凌晨零時起鎖國，是以色列以後第二個因防範Omicron而鎖國的國家。

香港方面，政府宣布，由12月2日起，澳洲、奧地利、比利時、加拿大、捷克、丹麥、德國、以色列及意大利等發現有Omicron輸入個案的9國列入「A組」(高風險)地區的國家，即21天內曾逗留當地的非香港居民不準入境；只有已接種疫苗的港人可以入境，抵港後需於檢疫酒店接受21天強制檢疫，期間接受6次檢測，完成檢疫後第五天到社區檢測中心接受檢測。 至於即日起列入A組的非洲四國：安哥拉、埃塞俄比亞、尼日利亞及贊比亞，因屬當地出現社區感染或有輸出個案風險的國家，故此會實施額外措施，即除了21天內曾逗留上述地區的非香港居民不準入境外，來自這些國家的香港居民，更須先到竹篙灣檢疫中心進行7天的強制檢疫，之後到檢疫酒店完成餘下的14天強制檢疫，其後第五天再接受檢測。

香港加強外防輸入的措施，是在昨(29日)天新增一宗Omicron變種病毒輸入個案後公布，該新增病例是前日確診、從尼日利亞經埃塞俄比亞及泰國抵港的37歲男子，是香港第三宗相關個案。他曾接種兩針莫德納，確診時未有病徵，病毒量曾經歷由低至高的情況。衛生防護中心總監徐樂堅表示，香港三宗Omicron個案的發病時間約三至四日，但由於現時全球只有不足一百宗個案，待有更多信息時，不排除調整防疫政策。

食物及衛生局局長陳肇始在記者會上表示，Omicron是疫情爆發以來出現最多突變的病毒株，或更具傳染力和影響疫苗的有效性，並增加再感染風險，加上Omicron在全球擴散速度極快，港府必須「比嚴陣以待更嚴陣以待」來防止該變異病毒株流入香港。

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，應在現時的二級制之上新增一類國家，即若當地爆發Omicron疫情的，應禁止當地航班來港，即使港人也不能入境，做法與英國爆疫時類似。他更建議，從有零星Omicron本地個案地區返港者，應該21天都在竹篙灣中心進行檢疫，以免走漏個案，影響通關。