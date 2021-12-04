外传资金用尽将结束台湾业务 苹果日报声明不回应臆测

彭博社引述知情人士报导，黎智英旗下的壹传媒（Next Digital）将在本月结束台湾《苹果日报》业务。针对此事，苹果称不知外电臆测从何而来，不做回应。

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据悉彭博社12月3日在报导中称，知情人士指出，台湾《苹果日报》将在12月用尽手头资金，并将停止出版；彭博社也在报道中指出，鉴于目前两岸紧张的背景，这个问题具有政治色彩。另有知情人士透露，《苹果日报》在台约300名员工将被资遣，并获得遣散费。

而中央社周五晚些时候则报道，针对彭博指称，壹传媒将于12月底关闭《苹果日报》的台湾部门，苹果新闻网随后发表声明说：“本公司对外电的臆测，不知从何而来？没有回应。”

不愿具名的消息人士透露，台湾部门的营运资金将于12月用罄，因此将停止出版。一名消息人士称，《苹果日报》在台湾约300名员工将遭到资遣。

此外，这位消息人士也表示，香港的清算人已向《苹果日报》台湾部门接洽资产相关信息。

至今，壹传媒并未回复彭博的询问邮件，《苹果日报》台湾办公室也无人接听询问电话。

香港《苹果日报》于今年6月停刊，香港当局还依据国安法，冻结了黎智英和《苹果日报》等关连企业的资产。黎智英和数名高层人员与编辑被控勾结外国势力，遭到拘捕。黎智英因为组织和参与2019年的三次游行获刑20个月，目前正在狱中服刑。他之前被中国官媒列为“祸港四人帮”之首。

壹传媒6月29日表示，已经与不具名的独立第三方就可能出售台湾业务，订立不具法律约束力的意向书。但在8月表示“还没决定是否继续”，表示正在和其他有兴趣的投标人进行谈判。

此前，壹传媒也曾公布，截至5月31日，其未经审计的银行账户和现金约为3.38亿港元，其中一些目前已被政府冻结。