外傳資金用盡將結束台灣業務 蘋果日報聲明不回應臆測

彭博社引述知情人士報導，黎智英旗下的壹傳媒（Next Digital）將在本月結束台灣《蘋果日報》業務。針對此事，蘋果稱不知外電臆測從何而來，不做回應。

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據悉彭博社12月3日在報導中稱，知情人士指出，台灣《蘋果日報》將在12月用盡手頭資金，並將停止出版；彭博社也在報道中指出，鑒於目前兩岸緊張的背景，這個問題具有政治色彩。另有知情人士透露，《蘋果日報》在台約300名員工將被資遣，並獲得遣散費。

而中央社周五晚些時候則報道，針對彭博指稱，壹傳媒將於12月底關閉《蘋果日報》的台灣部門，蘋果新聞網隨後發表聲明說：“本公司對外電的臆測，不知從何而來？沒有回應。”

不願具名的消息人士透露，台灣部門的營運資金將於12月用罄，因此將停止出版。一名消息人士稱，《蘋果日報》在台灣約300名員工將遭到資遣。

此外，這位消息人士也表示，香港的清算人已向《蘋果日報》台灣部門接洽資產相關信息。

至今，壹傳媒並未回復彭博的詢問郵件，《蘋果日報》台灣辦公室也無人接聽詢問電話。

香港《蘋果日報》於今年6月停刊，香港當局還依據國安法，凍結了黎智英和《蘋果日報》等關連企業的資產。黎智英和數名高層人員與編輯被控勾結外國勢力，遭到拘捕。黎智英因為組織和參與2019年的三次遊行獲刑20個月，目前正在獄中服刑。他之前被中國官媒列為“禍港四人幫”之首。

壹傳媒6月29日表示，已經與不具名的獨立第三方就可能出售台灣業務，訂立不具法律約束力的意向書。但在8月表示“還沒決定是否繼續”，表示正在和其他有興趣的投標人進行談判。

此前，壹傳媒也曾公布，截至5月31日，其未經審計的銀行賬戶和現金約為3.38億港元，其中一些目前已被政府凍結。