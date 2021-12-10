尼加拉瓜再度宣布与台断交台呼吁国际正视中国扩张掠夺行径

尼加拉瓜总统奥蒂嘉（Daniel Ortega）9日宣布，断绝与台湾外交关系。台湾外交部也立即发表声明，宣布即日起终止与尼国外交关系，全面停止双边合作及援助计划，撤离大使馆及技术团人员。

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尼加拉瓜与台湾断交的原因，奥蒂嘉解释说，由于「台湾是中国领土不可分割的一部分」，尼加拉瓜承认世界上只有一个中国，中华人民共和国是代表全中国的唯一合法政府。

这是尼加拉瓜第二次与在台湾的中华民国政府断交，两次相隔36年，而且两次断交都是在奥蒂嘉担任总统时做成的决定。这次尼加拉瓜再度转向后，台湾的邦交国剩下14个。

台湾总统蔡英文表示，台湾民主越成功，国际支持越强，来自威权阵营的压力也会越大，但无论外交施压，或文攻武吓，都不会改变台湾坚持民主自由，坚持走向世界，坚持参与国际民主社群的决心和努力。

台湾陆委会也发表新闻稿强烈谴责中国大陆，陆委会说，中共当局以金钱利益恶意强夺邦交国，粗暴打压台湾的国际交往与生存空间，破坏台海和平稳定基础。对于对岸一再恶意挑衅，政府将坚定捍卫国家主权尊严与民主自由，台湾更不会屈服妥协。

陆委会指出，北京方面以「一个中国原则」谬论、加大对台外交军事打压与经济胁迫，威逼台湾屈从其错误政治主张，更反映出其面临内外部治理困境下，藉此恶劣行径转移焦点并打击民主台湾的决策误判，势将面对严重的反噬后果。

陆委会强调，北京当局是两岸关系与区域安全的破坏者，必须立即停止挑衅愚昧作为。中华民国是主权国家，台湾从不是中华人民共和国的一部分，台湾人民只会更加团结，绝不可能接受其任何图谋不轨的主张。

陆委会并呼吁国际社会正视中共正在进行的战略扩张与掠夺行径。

尼加拉瓜今天清晨宣布与台湾断交后，尼国政府代表团随即在天津与中国举行会谈。中国外交部随后宣布，两国已签署恢复外交关系的联合公报。