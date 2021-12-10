港府给人权日的礼物：拘7名网上呼吁者

今天是国际人权日，香港警方和廉政公署在这个呼吁世人关注人权的日子的前夕，拘捕七名在网上转发或呼吁港人在立法会选举中投白票或不去投票的网民，令因涉嫌煽惑他人不投票或投白票的市民增至十人。昨天被捕的其中四人，还呼吁港人杯葛港府的防疫政策和参与罢工、罢课、罢市等「三罢」以及使用暴力进行破坏，被指触犯两项煽惑他人犯法的罪名。

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根据由人权和法律专家商订、平衡国家安全和言论与信息自由的《约翰内斯堡原则》，当局不能制裁和限制一个人的言论和信念，若因国家安全而须限制或惩处言论自由时，必须证明有关言论「有意」并「很可能」引发实时暴力，而有关言论与暴力事件之间有直接和实时的关联。有关拘捕行动似难令人信纳符合上述原则。

廉政公署昨(9日)天拘捕年龄介乎22至57岁的两男一女，指他们转载在海外的民主党前立法会议员许智峯呼吁选民投白票的帖文，涉嫌触犯新修订的选举条例中禁止煽惑他人在选举中「不投票或投无效票」的条文。把上述三人计算在内，因转载许智峰相关帖文而被廉署拘捕的人增至六人。

港府5月下旬通过修改选举制度的条例草案，当中包括禁止在选举期间呼吁选民投白票及废票，有评论指这是免令由北京主导的新选举制度的首场选举出现令人尴尬的低投票或废票偏多等尴尬局面。负责执行《选举(舞弊及非法行为)条例》的廉政公署上月底获法庭发出手令，通缉身处海外的许智峯和丘文俊，指二人在网上呼吁其他人在本月19日的立法会选举投票日中投白票或不去投票。其后又拘捕三名转发帖文的香港市民。

警方：鼓吹以未经批准集结去抵制属犯法

另一方面，警方昨晚公布拘捕两男两女，指他们上月中在Telegram开设群组，发放反对港府扩大使用「安心出行」政策、鼓吹不接种疫苗和杯葛立法会选举的信息，以及宣传和呼吁市民在上月20日和本月19日参与未经批准集结及「三罢行动」，又以「装修」或「装饰」等字眼呼吁市民使用暴力，涉嫌触犯煽惑他人参与未经批准集结及煽惑他人刑事毁坏而被捕。

网络安全及科技罪案调查科科技罪案组警司谭威信表示，呼吁市民不接种疫苗并不违法，但被捕者涉嫌鼓吹市民参与「三罢」的非法集结方式以达到杯葛目的，便触犯了煽惑他人刑事毁坏的罪名，但他承认，暂时未有证据显示被捕人有指定的破坏目标。

警方又说，前天拘捕的四名年龄介乎29至42岁人士，分别报称无业、媒体制作、网媒记者及家庭主妇，至昨晚仍被扣查。据不同传媒引述，其中一名30岁的被捕人是网媒Free HK Media创办人兼记者的姜嘉伟。涉事群组现有五百多人订阅。行动中，警方检获9部手机及1部计算机。

其中两人为群组管理员，其余两人则为涉及发表煽动他人犯法言论的成员。 根据法例，「煽惑他人参与未经批准集结」及「煽惑他人刑事毁坏」，最高分别可被判处监禁5年及10年。