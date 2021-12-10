港府设学院训练公务员 指须尊重中共理念 评论指脱离「一国两制」更远

一向强调政治中立的香港公务员，随着首个公务员学院挂牌运作，日后将会被加强了解「一国两制」方针下香港特区与北京中央的关系和中国宪法，以及对《港区国安法》的培训。特首林郑月娥在学院开幕礼上更表明，作为香港政府公务员，特别是处于领导位置的官员，必须尊重和认识中国共产党的理念和精神。

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身兼香港中文大学历史系客席教授的时事评论员林和立向本台指出，「尊重」一词在中国有特别含意，比一般了解的respect多了「遵守」和「实行」的意思，林郑月娥的说法，似乎包括公务员须接受和实行中共政策的意思，是进一步脱离「一国两制」和政治中立原则，亦背离香港《基本法》订明「公务人员应根据其本人的资格、经验和才能予以任用和提升」的原则；而明确要求公务员尊重某一政党，莫说不符中国仍属多党执政国家的官方说法，亦非现代文明政府所为。

公务员学院的开设在2017年提出，并已在九龙东拨地兴建，预期2026年落成，但在反对修订条例运动后，港府明显要加快公务员的培训工作，尤其是有关中国方面的，结果，公务员事务局在港岛区的北角政府合署拨出三层楼层作学院的临时院址，但院长的招聘工作才刚开始，明年上半年才到任，学院便在昨(9日)午举行成立典礼。林郑月娥在主持成立典礼时表明，港府过去虽在中国大学的协助下，安排课程让公务员了解中国内地的发展，但香港过去数年面对的「严峻挑战」，清楚说明在培训公务员的国家观念和对国家发展的认识方面，仍大有完善的空间。

她认为，要令「一国两制」行稳致远，公务员必须正确理解由中国《宪法》及香港《基本法》确立的特区宪制秩序，贯彻落实「爱国者治港」原则；故此，学院首要任务是加强公务员对「一国两制」方针下特区与中央的关系、宪法、基本法和《港区国安法》的培训，使公务员增强自觉维护国家安全的意识。她又要求学院为公务员安排更多培育正面价值观和态度的机会。

另外，国务院港澳办副主任张晓明和中央政府驻港联络办公室副主任陈冬分别透过视讯和现场致辞时均呼吁香港公务员要勇于担当和爱国，当中，张晓明更引述中国国家主席习近平的话作寄语：「一寸丹心唯报国」、「为官避事平生耻」。