蔡英文：坚持民主自由的决心不变 朱立伦：尼加拉瓜政府背信忘义

尼加拉瓜政府12月9日发表声明，宣布与台湾断交。10日，尼中两国宣布相互承认并恢复大使级外交关系。台湾总统蔡英文表示，台湾的民主越成功，国际的支持越强，来自威权阵营的压力也会越大，但不因此改变台湾坚持参与国际民主社群的决心跟努力。中国国民党主席朱立伦称，“国民党再次呼吁两岸应该以对话代替对抗，用善意交流取代恶意伤害。唯有对话交流，相互尊重才能提升善意化解两岸间的隔阂。”

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据悉，中国同尼加拉瓜政府代表团周五在天津举行会谈。双方代表当天签署了《中华人民共和国和尼加拉瓜共和国关于恢复外交关系的联合公报》。两国政府决定自公报签署之日起相互承认并恢复大使级外交关系。至此，台湾邦交国数量降至14个。

据中央社报导，蔡英文当天在出席活动时表示，“尼加拉瓜断交的决定涉及复杂的国际政治及两岸的情势。”她称，“我要告诉国人同胞，台湾的民主越成功，国际的支持越强，来自威权阵营的压力也会越大；但是我们都坚信，无论是外交施压或者是文攻武吓，都不会改变我们坚持民主自由、坚持走向世界、坚持参与国际民主社群的决心跟努力。”

蔡英文称，“多元民主是台湾社会的特色，会持续强化台湾的民主量能、提升台湾的民主韧性，今天在此共同见证原住民族委员会成立25周年，这即是台湾民主自由多元的重要象征。”

朱立伦通过脸书写道，“今晨获悉尼加拉瓜共和国宣布与中华民国断交，中国国民党与全体国人同感痛心、遗憾，但面对风雨，我们一定要坚强起来，更要坚定捍卫中华民国主权尊严与2300万同胞的安全与繁荣。”

朱立伦称，“尼加拉瓜政府背信忘义，不顾台湾长期的协助与支持，令国人深感愤怒。中共长期谋取我国邦交国、持续打压我国国际空间，我们深感遗憾。对于任何破坏台海和平、伤害台湾人民情感的作为，本党绝不接受。”

朱立伦称，“国民党再次呼吁两岸应该以对话代替对抗，用善意交流取代恶意伤害。唯有对话交流，相互尊重才能提升善意化解两岸间的隔阂。国民党坚定捍卫中华民国的立场绝不改变，国民党会坚定地与爱好自由民主的台湾人民及国际民主社会站在一起。”

台北市长柯文哲另在接受媒体提问时说，台湾不会因为断交1、2个国家就不存在，“这种东西见怪不怪了”。他说，“难道你的存在要一个尼加拉瓜来肯定吗？”