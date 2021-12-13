收紧：澳门增设国安事务及技术顾问 中联办主任行监督之责 防外国干预

澳门政府今(13日)早刊登公报，在维护国家安全委员会内增设国家安全事务顾问和国家安全技术顾问，明日起生效。根据新华社报道，国安顾问将由北京的中央政府驻澳门联络办公室主任博自应出任，与香港看齐；至于新增的三名国安技术顾问，同样由中联办官员出任，以协助国安顾问「监督、指导、协调和支持」澳门国安委的工作，以「完善」相关法律制度和执行机制。

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澳门的维护国安工作较香港开始得早，在香港未就有关国家安全的基本法第23条立法前，澳门已于2009年通过相关法例；并于2018年9月已成立维护国家安全委员会，澳门行政法务司司长张永春谈及北京的中央政府的相关批覆时表示，澳门维护国家安全的形势总体良好，但随着维护国安的形势日趋复杂，澳门有需要进一步「完善」相关法律制度和执行机制。

中国港澳研究会副会长刘兆佳向网媒「香港01」指出，在《港区国安法》落实后，香港的国安体制比澳门强，例如设有驻港国安公署等，故此北京认为有需要进一步提升澳门维护国安的能力，更新国安机制，以免澳门成为国安漏洞，尤其是在中美纠争下，美国加强遏制中国，近年亦有越来越多外资进驻澳门，或提供机会予西方势力干预中国内政，当局需令维护国安机制与时并进。

根据澳门政府公报，新增由中央政府设立的国家安全事务顾问，职权是监督、指导、协调和支持澳门展开维护国家安全工作，并会列席国安委会议。而中央政府在国安委内增设的三名国家安全技术顾问，则负责协助国家安全事务顾问开展工作，亦会列席相关会议和提供意见。

澳门政府重申，积极支持国安顾问的工作，完善澳门维护国家安全的法律制度和执行机制，切实维护国家主权、安全、发展利益，推动具有澳门特色的一国两制成功实践，行稳致远。 澳门中联办对此表示支持和欢迎，发言人指出，维护国家安全属于中央事权，中央对澳门特区的国家安全事务负有根本责任，中联办会依法履行好相关职责，进一步巩固发展澳门繁荣稳定的良好局面。 澳门国安委由澳门特首出任主席，副主席由保安司出任，原来的九名成员为各级政府官员，包括行政法务司司长、警察总局局长、特首办主任等。