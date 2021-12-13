民调反映港府催谷选举帮倒忙 民研反驳官媒促摆脱文革遗风

新立法会选举下周日举行，选举气氛仍较过往逊色，港府官员则继续大力催谷，至少六名司局长昨(12日)天再次撰文呼吁选民投票，而保安局局长邓炳强和辖下六个纪律部队首长今日则分别向所属部门员工及电邮，呼吁他们投票；另外又让市民当日免费乘搭交通工具，但一项民意调查显示，官员的呼吁令更大比例的受访者减低投票意欲，而警方模拟的选举反恐演习，负面影响较官员呼吁更差。

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香港民意研究所在本月6日至9日针对其意见群组成员进行网上民调，有6970人回应。该所按港府统计数据对群组意见进行「反复多重加权法」调整，结果发现，大部分人虽从不同途径获取选举信息或接触选举工程，但无改他们对选举的抽离状态。本身是浸会大学政治及国际关系学系副教授的「选举观察计划」成员陈家洛在记者会上指出，结果显示，「非建制派」人士参选吸引选民投票的效能不高，他认为，问题根源是选民对新的选举制度的不认同，再加上候选人新面孔多、港府官员信息混乱，均令今次选举气氛冷淡。

民调又发现，53%被访者自言对港府官员呼吁投票对其投票意欲「没有影响」；34%声称官员呼吁反而会减低其投票意欲；表示会「增加投票意欲」的，只有11%；2%说不知道。结果反映，官员呼吁减低受访者投票意欲的比例较增加意欲的多23个百分点。

当被问及纪律部队针对选举进行反恐演习会否影响其投票意欲时，51%受访者表示没有影响，39%表示会减低其投票意欲，只有7%表示会增加其投票意欲。结果反映，警方的行动令更多人减低其投票意欲，减低投票意欲的比增加的多32个百分点。

浸大政治及国际关系学系前助理教授黄伟国透过视频在记者会上表示，有关结果反映港府官员的工作不达标，甚至凶现反效果，若在商营机构，早已被上司「炒咗」。他更指出，有关民调结果可以堵塞官员日后以民研所用民调影响投票率降低或社会仍有「黑暴」，所以市民不投票等诿过之词。

央媒：民研藉民意挟持社会 民研：官媒无的放矢

对于民研近期发放的民意调查结果指港人对新的立法会选举投票意欲是三十年新低，又指有49%受访者表示地区直选没有候选人值得支持；中共机关报《人民日报》9日以「张庆波」之名发文，在题为《操控“民调”，“反中乱港”还能有几时》的文章中点名批评香港民研的民意调查是「意图用所谓“民意”挟持社会」，给选择「肯定会投票」的人制造压力，「其心可诛」，促请廉政公署抓紧跟进香港民研有否违法的工作，看看该所「还能蹦跶几时呢？！」其部分用词与中央级官媒在香港教育专业人员协会解散前的批评相似。

民意研究所所副行政总裁钟剑华在记者会上反驳该报的评论，指批评令人有时光倒流「五十几年」的感觉，十分遗憾，认为任何一个有合理思维者都会觉得那是极之言过其实、无的放矢的指控，强行加入政治思维，论点更是在十多年前已经讨论，呼吁批评者摆脱文化大革命的遗风。

陈家洛补充，该名「健笔」提出的部分「问题」在健制派智库亦有提问，却单单针对民研，显示对方是乱扣帽子，自曝其短。