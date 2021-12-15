英报告：港区国安法打压异见 英方续强烈反对 中方称已提交涉

英国政府向国会提交的最新一期香港半年报告，外相卓慧思（Liz Truss）在报告序言中强调，英国继续向中国及香港当局表明强烈反对《港区国安法》，认为中港政府透过国安法打压香港反对声音、支持民主的新闻媒体及公民社会；而北京彻底改变香港的选举制度，亦违反中国在《中英联合声明》中的法律义务，令非亲北京或建制者几乎完全被排拒在立法会之外。

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中国驻英国大使馆发表声明，指报告歪曲事实和干涉中国内政，中方对此表示强烈不满和坚决反对，声言已向英方提出严正交涉。但另一方面，英国政坛则促请官方不要光说不惩罚，当中，多名英国国会「跨党派国会香港小组」议员要求英国政府制裁侵犯香港人权的香港官员；而曾建议给予曾在军中服役的港人有居英权的保守党议员Andrew Rosindell亦呼吁卓慧思以制裁响应持续违反《联合声明》的行为。

于昨(14日)午发表的报告涵盖今年1至6月的香港情况，在评估香港的司法独立方面，卓慧思表明，英国的评估「越见审慎和难以定夺」（increasingly finely balanced），但目前仍然相信兼任香港终审法院法官的英国法官可继续发挥支持香港司法独立的正面作用，英方会继续密切关注有关发展。英国外交部在报告中支持继续委派法官来港，但强调香港法院及法制独立运作、不受政治干预是至为重要。

卓慧思又说，在亲北京传媒压力下，有工会及其他公民团体解散，很多民主派人士因违反国安法还押候审，认为有政治动机。另外，报告指出，国安法定义含糊、监禁刑期长及可移送中国检控的效果陆续浮现，强调如果更多政治检控，法治信心将受破坏。

报告述及港府大规模拘捕及起诉民主派及社运人士，亦提及《苹果日报》被搜查及倒闭等事件，英方强调会与国际伙伴合作，要求中国履行联合声明中对香港具有法律约束力的义务。

外交部驻港特派员公署发言人对报告表示强烈不满和坚决反对，予以严厉谴责，称香港举行新一届立法会选举前夕，「英方炮制所谓报告，显然是蓄意干预香港事务、扰乱特区选举秩序，其险恶用心昭然若揭」。发言人重申，英方对回归后的香港无主权、无治权，亦无监督权，却藉《中英联合声明》妄议香港事务，纯属歪曲历史和法理的胡搅蛮缠。

港府晚上发声明响应，称坚决反对报告中多项不实指控，强调执法和检控部门的行动是依法而行，与被捕人的政治立场、背景或职业无关；法官作出裁决时，亦不会因应案件背后的政治争议而有所改变；至于即将进行的立法会换届选举，亦可令「爱国者治港」原则得以全面落实。