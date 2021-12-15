香港法院颁令《苹果日报》清盘 台湾团体忧触国安危机促官方阻交新闻材料

高等法院法官黄健棠今(15日)早就港府对创办人黎智英身陷囹圄的壹传媒进行清盘聆讯，在壹传媒一方未有派代表到庭及无人反对的情况下，颁令壹传媒清盘。在台湾，有民间团体忧虑壹传媒的清盘令同一集团的《台湾苹果日报》可能被迫交出各人的新闻材料，触发国家安全危机，声言今早到文化部请愿，要求部门提出限制香港方面藉清盘令取得新闻以至个人资料的具体方案。

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港府早前冻结香港《苹果日报》及其创办黎智英的资产和资金，并以违反《港区国安法》罪名拘控拥有《港苹》的壹传媒创办人黎智英及前行政总裁张剑虹等九名前高层和主笔，迫令《港苹》结业，而黎及各新闻工作者被当局以「串谋勾结外国或境外势力危害国家安全」罪名还柙狱中。壹传媒所有董事均已辞任，令该集团成为一间没有董事的上市公司，公司股份暂停买卖。其间，财政司司长陈茂波经考虑审查员提交的中期报告后，于9月底根据《公司条例》，基于公众利益，申请将壹传媒清盘。 由于临时清盘官曾去函《台湾苹果日报》，要求该报移交所有资产，包括新闻工作者的新闻材料和个人资料，事件引起台湾关注，当中，「经济民主连合」和台湾人权促进会等二十个民间团体忧心清盘可能引发台湾国安危机，昨晚在《台苹》原办公楼外举办拒绝「港共」接管《苹果》晚会，声援《台苹》管理层，促对方挺住，不要交出资料，捍卫新闻自由。有数十人出席，包括一些香港学生和港人在台组织代表。

出席的台湾新闻记者协会常务理事李志德表示，香港法院清盘令的最大受害群体是目前和过往在《台苹》工作的同行及投稿人，因为他们须面对新闻和个人资料被移交的风险，而《台苹》创刊二十年期间受访的官员都可能受影响，形容这是「一场超过20年的国安危机」，须跨党派面对。他又说，由于《港区国安法》可规管境外行为，故此，只要港方根据《台苹》数据而指某人写的东西违法，可能当事人也忘了曾写过这篇文章，过境香港、澳门或搭乘国泰航班时可能突然被港府以国安法起诉。

经济民主连合研究员江闵谚指出，目前最有能力阻止事态的，就是主管平面媒体的文化部，因为根据《个人资料保护法》第21条规定，若有违反国家重大利益，或者接受国对于个人资料之保护未有完善之法规，以致有损当事人权益之虞者，主管机关得予以限制。故此，经民连今早将前往文化部表达要求，希望文化部一周内提出具体方案。

但若要文化部介入，《台苹》须拒绝交出资料，以致港方须透过台湾法院夕行执行清盘令，届时台方才可「出于打压新闻自由」、「违背台湾宪法」等理由，不承认港方相关命令的法律效力。