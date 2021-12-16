港大研究：Omicron致病性低但传播极快 或有机会引致更多重症

发现一个月余的Omicron变种病毒继续在全球蔓延，港府最新把卢森堡等五国列入高风险地区，后(18日)生效，令被列入该组的国家数目增至97个；而香港大学医学院的研究发现，Omicron变种病毒传播速度快，是因为它感染人类支气管组织24小时后的病毒复制量较Delta变种病毒多近70倍；但它在肺部的复制能力较武汉肺炎原始病毒株低九成，以致它致病性或较低。研究团队强调，这病毒量可能引发重症，以其极高传播力，或可引致更多重症及死亡。

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有关研究正于医学期刊接受同行评审，而带领研究团队的港大医学院公共卫生学院副教授陈志伟更提醒民众，病症严重程度取决于病毒的复制能力和人体的免疫反应，即使Omicron本身致病性或较低，但其极高的传播能力或可引致更多重症及死亡。以此再参照港大医学院团队新近的研究亦发现，Omicron有能力逃避疫苗或康复者所产生的免疫力，故此Omicron的整体威胁可能非常显著。

他预料，以Omicron的特性，该病毒在一、两个月内将成为全球的主流病毒，建议市民尽快接种第三针加强剂疫苗，他指出，为了避免Omicron病毒一旦在社区爆发而导致重症个案增加，接种第三针不能避免。

全球近半数国家被港列高风险地区

因应当地发现Omicron个案，港府宣布，会将阿尔及利亚、厄瓜多尔、卢森堡、斯洛文尼亚及特立尼达和多巴哥列为A组高风险地区，后（18日）天凌晨起生效，届时，非香港市民不能从当地来港，港人则须已接种疫苗才能从当地回港。截至今早，共有85个国家或地区列入A组高风险或加强监测地区已经生效；到了18日，生效的国家或地区会增至97个，意味地球上近半数国家已被香港列入高风险国家。

另外，香港再新增一宗确认感染Omicron个案，令感染Omicron的病例增至九人。新患者是一名21岁女子，前(14日)天确诊，已接种两针复必泰，日前从美国抵港时在机场验出确诊，入院后检验出感染Omicron。九名Omicron患者中，三人已经出院，其余情况稳定。

香港昨日新增一宗输入个案，患者是一名从德国抵港、已打两针复必泰疫苗的46岁男子，他的确诊令香港感染武肺人数增至12496人，213人死亡。